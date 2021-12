Komora lekárov vyzýva politikov a občanov, aby nedehonestovali prácu lekárov

Slovenská lekárska komora (SLK) vyzýva politikov, ako aj občanov Slovenska, aby nedehonestovali prácu lekárov. Reaguje tak na informácie o lekároch, ktorí vydávajú falošné potvrdenia o zaočkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19 alebo o negativite či pozitivite testu.

Komora v tlačovej správe zdôraznila, že by verejnosť nemala všetkých poctivo a s vypätím všetkých síl pracujúcich lekárov „hádzať do jedného vreca” s ojedinelými prípadmi neetického správania zdravotníka. „Nevťahujte lekárov do politického boja. Vytvorte nám férové podmienky pre našu prácu a nechajte nás v pokoji pracovať,” vyzýva komora.

SLK zopakovala, že sa jasne vyjadrila k prípadom vydávania falošných potvrdení, a to aj na základe podnetov od samotných lekárov a už predtým vyzvala občanov, aby takéto prípady nahlásili. Komora prisľúbila, že podnetmi sa v zmysle svojich kompetencií bude náležite zaoberať.