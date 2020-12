Komplexný výskum o deťoch a COVID-19: Školy by sa mohli stať primárnym zdrojom prenosu

Islandská štúdia, ktorú zverejnil časopis National Geographic ukázala, že šírenie nového koronavírusu u detí je výrazne iné ako u dospelých. Aj keď školy nepredstavujú veľké ohniská nákazy, odborníci varujú, že môžu prispieť k výraznému zhoršeniu situácie.

Vedci z Reykjavíku počas jari sledovali dospelých aj deti, spolu 40-tisíc ľudí, ktorí boli v povinnej karanténe. Na základe trasovania a genetického sekvenovania vírusu odhalili zaujímavé výsledky.

Deti mladšie ako 15 rokov boli až o polovicu menej náchylné na to, že sa infikujú vírusom COVID-19 ako dospelí. Zároveň sú tiež o polovicu menej náchylné na prenos nového koronavírusu.

Dospelí sú väčšie riziko

Infikovaní dospelí stále predstavujú pre deti väčšie nebezpečenstvo ako deti pre dospelých. Takmer všetky prenosy koronavírusu na deti totiž pochádzali od dospelých.

„Deti môžu byť a sú nakazené a prenášajú to na ostatných, ale deje sa to menej často ako u dospelých,“ vysvetľuje Kári Stefánsson, islandský neurológ, zakladateľ a výkonný riaditeľ biofarmaceutickej spoločnosti deCODE genetics.

Platí tým pádom doteraz rozšírený fakt o tom, že deti rozširujú chorobu menej ako dospelí. Tieto potvrdené závery islandskej štúdie by mohli pomôcť autoritám jednoduchšie sa rozhodovať, či a kedy školy zatvárať.

Nízka infekčnosť

Zatiaľ čo americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb odporúča, aby školy boli „posledným zatvoreným prostredím“ a „prvým znovuotvoreným“, na Slovensku sa zodpovedné inštitúcie k situácii stavajú inak.

Treba však myslieť aj na to, že aj keď je výrazne menšia pravdepodobnosť, že deti rozšíria vírus COVID-19, v prípade prepuknutia infekcie v škole sa môže pandemická situácia výrazne zhoršiť.

Ak by boli deti vysoko infekčné, školy by sa s najväčšou pravdepodobnosťou stali novými ohniskami nového koronavírusu, rovnako ako to býva v prípade chrípky. Keďže sa tak nedeje, pandemická situácia na školách aktuálne odráža situáciu v komunite.

Na veku záleží