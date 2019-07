Konateľ výdajne priznal podvod so zdravotníckymi pomôckami

Konateľ výdajne zdravotníckych pomôcok na východnom Slovensku priznal spáchanie skutku v prípade podvodov so zdravotníckymi pomôckami. Informovala o tom zdravotná poisťovňa Dôvera v tlačovej správe.

„S poškodenou stranou, ktorou je zdravotná poisťovňa Dôvera, uzavrel zmier vo štvrtok 11. júla. Namiesto pomôcok na mieru dával pacientom bežne dostupné a oveľa lacnejšie sériové zdravotnícke pomôcky,“ informovala poisťovňa.

Dokázaná škoda na prostriedkoch verejného zdravotného poistenia bola 6 500 eur a musel ju uhradiť obvinený.

Ďalšie podozrenia preveruje polícia

V tomto prípade ide o jednu zo 14 výdajní zdravotníckych potrieb po celom Slovensku, ktoré polícia preveruje vo veci podvodu.

„V spomínanej výdajni išlo spolu o 86 prípadov, kedy pacienti dostali bežné zdravotnícke pomôcky, no výdajňa nám ich vyfakturovala ako niekoľkonásobne drahšie pomôcky vyrábané na mieru. Uzatvorením zmieru sa obvinený konateľ vyhol trestu, ktorý by mu hrozil, ak by ho súd uznal za vinného,“ uviedla poisťovňa.

Podozrenia, že s fakturovaním individuálnych zdravotníckych pomôcok nie je niečo v poriadku, odhalili analytické dáta poisťovne a upozornenia poistencov.

„Bolo to ešte v roku 2017, keď sme si všimli, že náklady na tieto pomôcky od roku 2014 významne narástli, pričom na to neexistoval žiadny objektívny dôvod. Ozvali sa aj poistenci, ktorí nás upozornili na to, že nedostali takú liečbu, akú mali. Po rozsiahlom preverovaní faktúr od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a revíznej činnosti sme odhalili stovky prípadov, ktoré vykazovali znaky podvodu,“ konštatovala Dôvera.

Škoda mohla dosiahnuť až milión eur

Preto poisťovňa podala trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR. Týkalo sa poskytovateľov zdravotnej starostlivosti po celom Slovensku, a to nielen výdajní zdravotníckych pomôcok, ale aj lekárov, ktorí pomôcky predpisovali, resp. vydali ich pacientom priamo v ambulancii.

„K tomuto odhaleniu sme dospeli po dôkladnej práci nášho antifraudového tímu, ktorý analyzoval dáta a následne oslovil formou prieskumu niekoľko tisíc našich poistencov po celom Slovensku. Spôsobenú škodu odhadujeme na niekoľko stoviek tisíc eur až 1 milión eur,“ dodala zdravotná poisťovňa.