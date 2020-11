Konzílium odborníkov neodporúča druhé kolo celoplošného testovania a navrhuje alternatívu

Konzílium odborníkov neodporúča realizovať druhé kolo celoplošného testovania. Ako alternatívu navrhuje cielené testovanie v ohniskách a testovanie rizikových skupín obyvateľstva v zmysle možného šírenia nákazy.

Niekde by sa testovanie nemuselo opakovať

Vyplýva to zo stanoviska konzília, ktoré má agentúra SITA k dispozícii. Minister zdravotníctva Marek Krajčí však uviedol, že nejde o úplne rozdielne stanovisko od toho, ktoré komunikoval premiér Igor Matovič.

„On sám povedal, že v niektorých lokalitách, kde výskyt ochorenia bol veľmi nízky, by sa druhé kolo nemuselo organizovať,“ povedal minister.

Konzílium navrhuje používať antigénové testy napríklad v okresoch, v ktorých bola v prvej vlne testovania najvyššia pozitivita SARS-CoV-2, teda od 1,5 percenta. Odporúča ich tiež využiť pri úzkych kontaktoch pozitívnych osôb zistených v prvej etape plošného testovania.

Využiť by sa podľa odborníkov mohli na hraniciach, a to pri znížení počtu hraničných priechodov. Určené by mohli byť aj pre pacientov prijímaných do nemocníc, zdravotníckych pracovníkov, zariadenia sociálnych služieb a centrá pre deti a rodinu, ľudí bez domova či ozbrojené sily.

Mobilné odberové tímy

Navrhujú ich používať aj pre zamestnancov strategických podnikov, kľúčových pre chod hospodárstva, teda podnikov v energetike, potravinárstve, poľnohospodárstve, ale aj pre zamestnancov štátnej a verejnej správy, učiteľov a žiakov škôl v najviac postihnutých okresoch a zamestnancov veľkých firiem.

Na zabezpečenie týchto opatrení odporúča konzílium vytvoriť mobilné odberové tímy, ak povaha prevádzky nedovoľuje testovať v stabilných. Ďalej konzílium odporúča posilniť regionálne úrady verejného zdravotníctva, a tým vyhľadávanie kontaktov pozitívnych osôb.

Za účinný prostriedok zachytenia rizikových osôb považujú odborníci aj samodohľadávanie kontaktov. Preto by sa podľa nich mali vyzývať pozitívne osoby, aby samé informovali svoje úzke kontakty, že majú zostať 10 dni v karanténe, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade príznakov kontaktovať svojho praktického lekára.