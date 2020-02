Koronavírus má oficiálny názov Covid-19, oznámila Svetová zdravotnícka organizácia

Oficiálny názov choroby spôsobenej novým koronavírusom z Číny je Covid-2019. Oznámila to v utorok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). „Už máme pre toto ochorenie pomenovanie a je ním Covid-19,“ povedal novinárom v Ženeve šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Oznámenie prichádza v čase, keď si vírus vyžiadal už viac než 1 000 obetí a desaťtisíce ďalších ľudí sa ním infikovali. Vedci vyzývali na pridelenie oficiálneho názvu s cieľom predísť zámene a tiež stigmatizácii akejkoľvek skupiny alebo krajiny.

Nový názov je odvodený zo slov „corona“ (korona), „virus“ (vírus) a „disease“ (choroba), pričom 2019 reprezentuje rok, v ktorom sa ochorenie objavilo. WHO sa o ňom dozvedela 31. decembra.

Celkovo sa na území pevninskej Číny nakazilo už 42 638 ľudí, počet mŕtvych stúpol na 1 016. Mimo Číny hlásia viac ako 440 prípadov vrátane dvoch úmrtí v Hongkongu a na Filipínach.