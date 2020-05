Koronavírus: Na Slovensku pribudlo iba sedem infikovaných a desiatky vyliečených, v troch rómskych komunitách na východe rušia karanténu (online)

Za posledných šesť dní sa počet potvrdených prípadov nového koronavírusu na Slovensku zvýšil iba o 30 (sobota – 6, nedeľa – 2, pondelok – 3, utorok – 7, streda – 5, štvrtok –7) na 1404. Máme už 558 vyliečených, ďalší deň po sebe ich pribudlo viac (+34) ako infikovaných. Obetí s pozitívnym testom na ochorenie Covid-19 je 23. Vo štvrtok urobili 5150 testov.

Premiér Igor Matovič okomentoval nové čísla infikovaných na sociálnej sieti Facebook a vyzval ľudí, aby boli naďalej zodpovední.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje, že je aj naďalej potrebné okrem iného dbať na povinné nosenie rúšok na verejnosti či udržiavať si sociálny odstup. Pre slovenských žiakov študujúcich v zahraničí od 1. mája neplatí povinná štátna karanténa. Poradca britskej vlády Chris Whitty varuje, že druhá vlna koronavírusu môže byť závažnejšia ako tá súčasná ak by prišla v zime.

V počte obetí majú smutné prvenstvo USA (viac ako 64-tisíc). Nasledujú Taliansko (27 967), Veľká Británia (26 771), Španielsko (24 543) a Francúzsko (vyše 24 376).

Príznaky ochorenia Covid-19 sú horúčka, kašeľ, dýchavičnosť a bolesť svalov. Podozrenie je pri nedávnej návšteve krajiny, v ktorej sa potvrdil výskyt koronavírusu alebo kontakt s nakazenou osobou či niekým, kto sa vrátil zo zahraničia.

Infolinka pre organizačné pokyny: 0800 221 234

Infolinka Úradu verejného zdravotníctva: 0917 222 682

Linky regionálnych úradov verejného zdravotníctva:

12:37 Pre slovenských žiakov študujúcich v zahraničí od 1. mája neplatí povinná štátna karanténa.

Výdavky amerických spotrebiteľov v marci klesli o 7,5 percenta, čo tiež odzrkadľuje silnejúci vplyv pandémie koronavírusu. Výdavky spotrebiteľov tvoria 70 percent ekonomickej aktivity v USA. Vzhľadom na to, že sa predpovedá ich ďalšie prudké oslabovanie, analytici prognózujú, že americký hrubý domáci produkt sa za apríl až jún zmenší o 40 percent, čo by bol najväčší pokles v histórii.

12:22 Akciový trh v USA vo štvrtok klesol v reakcii na pribúdajúce správy o vážnych hospodárskych dopadoch pandémie koronavírusu. Počet nových nezamestnaných v USA, ktorí požiadali o štátnu podporu v dôsledku koronakrízy, už prekročil hranicu 30 miliónov. Podľa niektorých odhadov sa miera nezamestnanosti v USA v apríli vyšplhala až na 20 percent. To by bolo najviac od hospodárskej krízy z 30. rokov minulého storočia.

11:21 Zákaz civilných letov predĺžili do 14. mája.

11:09 Festival Colours of Ostrava odložili júl 2021. Koronavírus zasiahol aj maďarský festival Sziget. Ten sa tiež tento rok neuskutoční, pretože maďarská vláda predĺžila zákaz konania veľkých podujatí do 15. augusta. Organizátori obľúbeného podujatia v súčasnosti pracujú na vyriešení detailov s ticketingovými partnermi. Všetky detaily podľa svojich slov oznámia hneď, ako to bude možné. Sziget sa mal konať od 5. do 11. augusta v Budapešti. Na podujatí sa mali predstaviť napríklad Dua Lipa, Calvin Harris, Kings of Leon, The Strokes, Mark Ronson, Khalid, FKA Twigs, Foals či Diplo.