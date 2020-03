Koronavírus na Slovensku: Počet nakazených stúpol na 32, prípady sú v Trnave aj v Banskej Bystrici, (online)

Epicentrom pandémie nového koronavírusu sa stáva Európa a nie Čína, vyhlásila v piatok Svetová zdravotnícka organizácia. Počet nakazených enormne stúpa. Na Slovensku sa toto číslo opäť zvýšilo a eviduje 32 chorých na COVID-19. Okolité štáty Vyšehradskej štvorky ako Česko aj Poľsko už uzavreli hranice a pridala sa k nim aj Ukrajina, kde z troch nakazených už jeden zomrel.

Polícia na hraničnom priechode Berg dôkladne kontroluje každé prichádzajúce vozidlo. Cudzincov otáča a Slovákov púšťa do štátu. Rady áut siahali až do dĺžky štyroch kilometrov. Na Slovensko prichádzali Slováci z Rakúska aj cez Cyklomost slobody ponad rieku Moravu. Záchranné zložky im zmerali teplotu a fotili doklady.

Nové krízové opatrenia: Zatvorenie troch medzinárodných letísk.



Zastaví sa aj medzinárodná preprava s vylúčením zásobovania.

Zatvorené majú byť aj všetky zariadenia od spoločenských a kultúrnych stredísk.



Zatvorené bary, lyžiarske strediská a aj aquaparky.

Zatvoria sa školy aj školské zariadenia.

Obmedzenia sa budú týkať aj hraničných priechodov, na ktorých budú neustále prebiehať kontroly. Prechod hraníc bude možný len cez hlavné priechody.

Prechod hraníc bude možný len cez hlavné priechody.

Krízové opatrenie ovplyvnia aj víkendovú prevádzku obchodných centier, Slováci nakúpia len potraviny, lieky a drogériu.

Vlaky budú premávať tak, ako počas víkendového režimu.

Príznaky ochorenia COVID-19 sú horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, bolesť svalov, dusivý kašeľ a návšteva krajiny, v ktorej sa potvrdil výskyt koronavírusu. Slováci, ktorí prišli zo zahraničia, by mali zavolať svoju lekárovi a absolvovať povinnú 14-dennú karanténu. Ak by sa počas týchto dní objavili príznaky podobné chrípke, alebo by mali nejaké otázky, tak hygienici zriadili informačné call centrá.

Dôležité infolinky Infolinka pre organizačné pokyny: 0800 221 234. Infolinka Úradu verejného zdravotníctva: 0917 222 682 Linky regionálnych úradov verejného zdravotníctva: Banská Bystrica – 0918 659 580



Bratislava – 0917 426 075



Nitra – 0948 495 915



Trnava – 0905 903 053



Trenčín – 0911 763 203



Košice – 0918 389 841



Prešov – 0911 908 823



Žilina – 0905 342 812

Vítame vás pri sledovaní nášho online prenosu aktuálnych informácii o pandémii nového koronavírusu vo svete aj na Slovensku.

Koronavírus na Slovensku Online (minúta po minúte) 7:26 Letecké spoločnosti vrátane nízkonákladových Ryanair a easyJet zrušili poplatky za zmenu letov, upozorňuje stránka Fly4free. 7:17 Donald Trump vyhlásil v USA stav núdze. Na pomoc uvoľnil 50 miliárd dolárov. 7:10 Česko má už 150 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom, potvrdil premiér Andrej Babiš. 7:05 Česká vláda rozhodla o zatvorení všetkých obchodov s výnimkou potravín, lekárni, drogérií a čerpacích staníc. Otvorené môžu byť aj predajne výpočtovej a spotrebnej elektroniky, potrieb pre domáce zvieratá, očné optiky a trafiky. Zatvorené musia od dneška až do 24. marca ostať reštaurácie, bary a podobné zariadenia. Netýka sa to závodných jedální a prevádzok rýchleho občerstvenia s predajom cez okienko. Herne a kasína sú zatvorené až do odvolania, sumarizuje Česká televize. 7:00 Na Slovensku nepristávajú lietadlá zo zahraničia a žiadne neodlietajú. Nechodia medzinárodné vlaky ani autobusy, lode môžu územím Slovenska len preplávať, no nesmú zakotviť. Hranice zatvorili Česko, Ukrajina aj Poľsko. Občania Slovenska sa však domov bez problémov dostanú. 6:57 Sobotňajší grafikon pre vlaky bude platiť aj v ďalších dňoch. Niektoré však budú jazdiť aj napriek tomu, že v sobotu nemajú, naopak, niektoré budú zrušené. Podrobný zoznam je na stránke ZSSK.