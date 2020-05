Koronavírus: Na Slovensku pribúdajú nakazení po jednom, pri návrate z 8 krajín vás pred karanténou "zachráni" formulár (online)

Za posledný deň (utorok) na Slovensku pribudol opäť iba jeden prípad nového koronavírusu. Od začiatku pandémie ich tak máme spolu už 1497.

Dobrou správou je, že nebolo nahlásené ani jedno úmrtie pacienta s pozitívnym testom na Covid-19, evidujeme ich tak stále 28. Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 39 na 1231. V utorok otestovali 3371 ľudí a počet testov na Slovensku sa blíži k 148-tisíc.

Za posledných sedem dní na Slovensku pribudlo iba 27 pozitívnych testov (utorok – 1, pondelok – 0, nedeľa – 1, sobota – 1, piatok – 13, štvrtok – 3, streda – 8). Sedemdňový kĺzavý medián klesol z hodnoty tri na jednotku. Aktuálne čísla za stredu zverejnia vo štvrtok pred desiatou predpoludním.

Občania, ktorí majú záujem vycestovať do zahraničia na menej ako 24 hodín, sú do štvrtku 21. mája povinní vyplniť formulár o čase opustenia územia. Ten im na hraniciach potvrdí polícia. Povinnosť karantény alebo predloženia negatívneho testu na prítomnosť koronavírusu sa tak už netýka osôb s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí vycestujú do Maďarska, Poľska, ČR, Rakúska, Chorvátska, Slovinska, Švajčiarska a Nemecka.

V počte obetí majú smutné prvenstvo USA (takmer 95-tisíc). Nasledujú Veľká Británia (35 704), Taliansko (32 330), Francúzsko (28 132) a Španielsko (27 888).

Príznaky ochorenia Covid-19 sú horúčka, kašeľ, dýchavičnosť a bolesť svalov. Podozrenie je pri nedávnej návšteve krajiny, v ktorej sa potvrdil výskyt koronavírusu alebo kontakt s nakazenou osobou či niekým, kto sa vrátil zo zahraničia.

Dôležité infolinky

Infolinka pre organizačné pokyny: 0800 221 234

Infolinka Úradu verejného zdravotníctva: 0917 222 682

Linky regionálnych úradov verejného zdravotníctva:

Banská Bystrica – 0918 659 580



Bratislava – 0917 426 075



Nitra – 0948 495 915



Trnava – 0905 903 053



Trenčín – 0911 763 203



Košice – 0918 389 841



Prešov – 0911 908 823



Žilina – 0905 342 812

Koronavírus vo svete aj na Slovensku Online (minúta po minúte) 8:22 Air France od 3. júna obnoví pravidelnú linku z Prahy do Paríža. „V prvom mesiace pôjde o jeden až dva lety týždenne,“ informuje pražské letisko na Twitteri.

8:02 Štúdia vzoriek krvi od darcov ukázala, že 4,6 percenta z nich malo vytvorené protilátky proti vírusu už na začiatku epidémie v Taliansku.

7:47 Brazília už predbehla Španielsko a je tretia vo svete v počte potvrdených prípadov. V krajine už na ochorenie Covid-19 pozitívne otestovali 293 357 ľudí. Evidujú aj 18 894 obetí. 7:24 Možnosť testovania na Covid-19 v súkromnom laboratóriu už využili mnohí Slováci, medzi nimi aj Eva z Bratislavy, ktorá negatívny test potrebuje na prekročenie rakúskych hraníc.

7:12 Od štvrtku začalo platiť opatrenie týkajúce sa krátkodobého pobytu v zahraničí. Povinnosť karantény alebo predloženia negatívneho testu na prítomnosť koronavírusu sa už netýka osôb s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí vycestujú do Maďarska, Poľska, ČR, Rakúska, Chorvátska, Slovinska, Švajčiarska a Nemecka na menej ako 24 hodín.

