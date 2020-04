Koronavírus: Na Slovensku pribudlo 45 nakazených, začala sa prvá fáza otvárania obchodov a penzisti majú na nákup o hodinu menej (online)

Na Slovensku za posledný deň (utorok) pribudlo 45 nových prípadov nového koronavírusu a ich počet tak celkovo stúpol na 1245. Otestovali 3468 ľudí a nepribudlo žiadne úmrtie. Počet obetí s pozitívnym testom na ochorenie Covid-19 tak zostal na 14.

Od stredy sa začína prvá fáza otvárania obchodov a krízový štáb odobril aj o hodinu kratšie nákupy pre dôchodcov. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) pendlerom odkázal, že s testovaním majú ešte počkať. Od utorka už platia aj výnimky na nosenie rúšok, už nie sú povinné vždy a všade.

V počte obetí majú smutné prvenstvo USA (viac ako 42-tisíc). Nasledujú Taliansko (24 114) a Španielsko (20 852). Za posledných 24 hodín stúpol počet mŕtvych aj vo Francúzsku, o 547 na 20 265. Vo Veľkej Británii už ochoreniu Covid-19 podľahlo 17 337 ľudí.

Príznaky ochorenia Covid-19 sú horúčka, kašeľ, dýchavičnosť a bolesť svalov. Podozrenie je pri nedávnej návšteve krajiny, v ktorej sa potvrdil výskyt koronavírusu alebo kontakt s nakazenou osobou či niekým, kto sa vrátil zo zahraničia.

Dôležité infolinky

Infolinka pre organizačné pokyny: 0800 221 234

Infolinka Úradu verejného zdravotníctva: 0917 222 682

Linky regionálnych úradov verejného zdravotníctva:

Banská Bystrica – 0918 659 580



Bratislava – 0917 426 075



Nitra – 0948 495 915



Trnava – 0905 903 053



Trenčín – 0911 763 203



Košice – 0918 389 841



Prešov – 0911 908 823



Žilina – 0905 342 812

Koronavírus vo svete aj na Slovensku Online (minúta po minúte) 11:26 Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) Nové Zámky otvorila odberné miesto na diagnostiku ochorenia Covid-19. „Na parkovisku pred budovou nemocnice sme počas uplynulého týždňa osadili unimobunku, ktorá bude na tento účel slúžiť. Testovanie spúšťame formou ‚drive-through‘,“ uviedol hovorca a marketingový manažér nemocnice Ján Baček. Pacient musí vyplniť online formulár v aplikácii Moje eZdravie, kde dostane tzv. Covid pas. Následne ho Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR bude kontaktovať, či je vhodný kandidát a pošle mu presné pokyny. FNsP Nové Zámky môže odobrať ster až po odsúhlasení ÚVZ SR, nielen pridelením Covid pasu. Nemocnica bude ľudí testovať v pracovných dňoch dni od 8:00 do 12:00. „Odhadujeme, že denne odoberieme približne 30 vzoriek. Odbery budú vykonávať naši zamestnanci. Pacientom prídu výsledky prostredníctvom aplikácie alebo SMS,“ uviedol Baček. Dodal, že odbery sú hradené z prostriedkov zdravotnej poisťovne, pacienti si zaň teda nebudú platiť. Odber na vlastnú žiadosť a za hotovosť nie je možný. 11:17 Počet obetí nového koronavírusu v Španielsku za posledný deň vzrástol o 435 na 21 717. Zaznamenali aj nových 4211 prípadov a celkovo tak už v krajine na ochorenie Covid-19 pozitívne otestovali 208 389 ľudí.

Lekári, zdravotné sestry a ostatní zdravotnícki pracovníci tlieskajú počas minúty ticha, aby takto vzdali hold hlavnému chirurgovi nemocnice La Paz v Madride Joaquinovi Diazovi, ktorý podľahol ochoreniu Covid-19. Foto: SITA/AP.

11:02 V Česku sa už z ochorenia Covid-19 vyliečilo 1800 pacientov. Ako informovalo ministerstvo zdravotníctva, počet potvrdených prípadov nového koronavírusu stúpol na 7041 a zomrelo už 204 ľudí. Od začiatku pandémie už v krajine urobili 186 918. 10:44 Na Slovensku v utorok otestovali 3468 ľudí a dobrou správou je, že nepribudlo žiadne nové úmrtie.

10:39 Počet nových prípadov ochorenia Covid-19 na Slovensku sa za posledný deň zvýšil o 45 na 1245.

10:32 Dôchodcovia môžu od stredy nakupovať už iba od pondelku do piatku, a to od 9:00 do 11:00.

Premiér Igor Matovič počas tlačovej konferencie o návrhu harmonogramu 4 fáz opatrení s názvom Niečo za niečo, ktoré budú závisieť od disciplíny ľudí a vývoja šírenia koronavírusu. Bratislava, 20. apríl 2020. Foto: SITA/Úrad vlády SR.

10:23 Dopravný podnik Bratislava na sociálnej sieti Facebook oznámil, že od stredy má otvorené všetky predajne.

10:01 Niekoľko týždňov predtým, ako Spojené štáty potvrdili prvé úmrtie na ochorenie Covid-19, podľahli nákaze dvaja ľudia v Kalifornii. V utorok o tom informovali zástupcovia okresu Santa Clara, podľa ktorých ľudia zomreli 6. a 17. februára vo svojich domoch. Prvú americkú obeť pandémie nového koronavírusu pritom potvrdili 29. februára v štáte Washington. Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) podľa zverejnených informácií v utorok potvrdilo tamojšiemu súdnemu lekárovi, že odobraté vzorky tkaniva oboch mŕtvych boli pozitívne na vírus. 9:36 Bratislavské Staré Mesto v stredu opäť otvorilo Trhovisko Žilinská. „Po krátkej prestávke je obľúbený trh opäť v prevádzke. Návštevníkov však prosíme, aby dodržiavali pravidlá. V opačnom prípade hrozí, že úrad verejného zdravotníctva trhovisko uzavrie,“ uviedla mestská časť na sociálnej sieti. Návštevníci trhu musia dodržiavať medzi sebou odstupy aspoň dva metre, chrániť si nos a ústa rúškom alebo jeho náhradou a dezinfikovať si ruky. „Nádoby na dezinfekciu sú zavesené na stĺpikoch na okrajoch trhoviska, v prípade, že budú prázdne, oznámte to staromestskej hliadke, ktorá okamžite zabezpečí ich doplnenie,“ uzavrela mestská časť.

9:15 Texaský lekár slúžiaci na pohotovosti sa rozhodol počas pandémie bývať v drevenom domčeku pre deti, ktorý stojí v záhrade pri ich rodinnom dome. Ako informuje CNN, Jason Barnes sa obával, že sa v práci nakazí koronavírusom a následne by mohol vystaviť riziku aj svoju rodinu. Najprv si chcel prenajať karavan alebo zaplatiť izbu v hoteli, no jeho manželka prišla s nápadom, aby sa presťahoval do domčeku na strome. „Spočiatku som to myslela ako vtip, no čím viac som na to myslela, tým sa mi to zdalo reálnejšie,“ uviedla manželka. Lekár má v dočasnom príbytku posteľ, jedlo, malú terasu aj klimatizáciu. „Karanténa je dôležitá a je to jediný spôsob, ako môžeme túto vec poraziť,“ vyhlásil Barnes. 8:57 Slovenský rezort diplomacie na sociálnej sieti Facebook upozorňuje, že nemecká polícia pristúpila k dôslednému preverovaniu dôvodov tranzitu. „Odporúčame občanom vziať si pracovnú zmluvu so zamestnávateľom, alebo potvrdenie o zamestnaní, potvrdenie o prihlásení sa na pobyt v treťom štáte ako aj zahraničnú kartu poistenca,“ uvádza ministerstvo. Aj po predložení týchto dokladov je však podľa slovenského ministerstva povolenie alebo zamietnutie tranzitu cez Nemecko na posúdení a rozhodnutí policajta na hranici. „V prípade zamietnutia vstupu a návratu na Slovensko cestujúci musí podstúpiť 14-dňovú karanténu v určenom zariadení ministerstva vnútra,“ doplnil rezort.

8:33 Na ochorenie Covid-19 už vo svete zomrelo takmer 178-tisíc ľudí, počet potvrdených prípadov sa šplhá k 2,6 milióna a vyliečených pacientov je už skoro 696-tisíc.

8:02 Spôsob prenosu koronavírusu do oka je podľa odborníkov stále otázny.

7:43 V Česku sa vo štvrtok začne plošné testovanie na ochorenie COVID-19, ktorého cieľom je zmapovať jeho výskyt v rámci celého obyvateľstva. Testovanie bude trvať 14 dní a zapojiť by sa doň malo až 27-tisíc ľudí.

7:25 V USA už ochoreniu Covid-19 podľahlo viac ako 43-tisíc ľudí a počet potvrdených prípadov koronavírusu sa blíži k 820-tisíc.

7:13 Podľa štúdie zverejnenej v magazíne Science by pandémia a opatrenia s ňou súvisiace mohli trvať najmenej do roku 2022.

6:54 Polícia už riešila 1290 prípadov porušenia karantény.

6:28 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyzvala Bielorusko, aby začalo podnikať kroky proti šíreniu koronavírusu. Krajina totiž tvrdohlavo odmieta zmeniť čokoľvek na bežnej prevádzke, továrne, obchody a reštaurácie fungujú naďalej v bežnom režime a diváci zapĺňajú tribúny na športových podujatiach. Bielorusko podľa WHO „musí začať s prijímaním celospoločenských opatrení“ a obyvatelia krajiny musia začať praktizovať sociálny odstup, tak ako to robia obyvatelia väčšiny iných krajín. Bielorusko ďalej musí podľa WHO „odložiť veľké verejné podujatia vrátane športových, náboženských a kultúrnych, a podporiť možnosť pracovať a študovať z domu“. Ešte v nedeľu pritom zaplnili státisíce veriacich bieloruské kostoly, aby oslávili pravoslávnu Veľkú noc. Na bohoslužbách sa zúčastnil aj bieloruský prezident Alexander Lukašenko so svojím 15-ročným synom. Lukašenko stále odmieta, že by koronavírus predstavoval pre Bielorusko vážnejšie nebezpečenstvo a opatrenia zavedené inde v Európe označil v pondelok za „koronapsychózu“. 6:14 V stredu sa na Slovensku prvou fázou začína postupné uvoľňovanie opatrení. Otvoria sa obchody a prevádzky služieb s rozlohou do 300 metrov štvorcových, služby verejného stravovania, avšak iba cez predajné okienko. Využívať sa už budú dať aj vonkajšie športoviská pre bezkontaktné športy bez využitia šatní a toaliet a bez obecenstva, služby dlhodobého ubytovania bez stravy, vonkajšie trhoviská podľa stanovených podmienok. Otvárať sa budú aj predajne automobilov, motoriek a autobazary. Podrobnosti zverejnil aj Úrad verejného zdravotníctva na sociálnej sieti Facebook.

