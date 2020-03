Koronavírus na Slovensku: Počet nakazených stúpol na 32, hranice sú zatvorené (online)

Mimoriadna situácia na Slovensku si vyžiadala tvrdé opatrenia zo strany krízového štábu. Počet chorých stúpol vo štvrtok najskôr na číslo 19, ale podvečer sa ešte zvýšil na číslo 21 a v priebehu piatku stúpol na 32. Väčšina nakazených pochádza z Bratislavy, ale vyskytol sa aj prípad z Humenného a ďalší v obci Veľké Uherce, pri ktorom ešte nie je jasný pôvod nákazy. Koronavírus už dobyl aj Trnavu a Banskú Bystricu.

Počet nakazených v Česku presiahol stovku. Úrady nakoniec rozhodli o vyhlásení núdzového stavu a zavretí väčšiny hraníc, bude sa môcť prejsť len cez veľké hraničné priechody, na ktorých je prísna kontrola.

Najnovšie opatrenia sa dotkli aj dopravy. Všetky tri medzinárodné letiská sú uzavreté a zákaz dostali aj ostatné letiská na Slovensku. Štátne železnice pravidelne dezinfikujú železničné stanice a čakárne, medzinárodná doprava dostala stopku a od soboty prechádza na prázdninový režim prevádzky vnútroštátnych vlakov. Predpokladajú tretinový pokles dopravy.

Nové krízové opatrenia: Zatvorenie troch medzinárodných letísk.



Zastaví sa aj medzinárodná preprava s vylúčením zásobovania.

s vylúčením zásobovania. Zatvorené majú byť aj všetky zariadenia od spoločenských a kultúrnych stredísk.



Zatvorené bary, lyžiarske strediská a aj aquaparky.

Zatvoria sa školy aj školské zariadenia.

Obmedzenia sa budú týkať aj hraničných priechodov, na ktorých budú neustále prebiehať kontroly. Prechod hraníc bude možný len cez hlavné priechody.

Prechod hraníc bude možný len cez hlavné priechody. Povinná karanténa pre každého, kto príde z rizikovej oblasti.

pre každého, kto príde z rizikovej oblasti. Krízové opatrenie ovplyvnia aj víkendovú prevádzku obchodných centier, Slováci nakúpia len potraviny, lieky a drogériu.

Slováci nakúpia len potraviny, lieky a drogériu. Vlaky budú premávať tak, ako počas víkendového režimu.

Povinná karanténa zasiahne každého Slováka vracajúceho sa domov zo zahraničia. Cez hranice sa nedostanú cudzinci ani nikto, kto nemá slovenské doklady, prechodný pobyt alebo špeciálne potvrdenie od zamestnávateľa, že jeho práca sa vykonáva na Slovensku.

Postup Petra Pellegriniho pri opatreniach proti šíreniu koronavírusu kritizoval budúci možný premiér Igor Matovič, ktorého reakciu označil súčasný predseda vlády za politický hyenizmus a hanbu. Rovnaký postoj zaujali aj niektoré samosprávy, podľa ktorých prišli prísne opatrenia Ústredného krízového štábu SR za neskoré. Odvolávali sa hlavne na to, že školy v pôsobnosti konkrétnych samospráv už boli zatvorené.

Príznaky ochorenia COVID-19 sú horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, bolesť svalov, dusivý kašeľ a návšteva krajiny, v ktorej sa potvrdil výskyt koronavírusu. Slováci, ktorí prišli zo zahraničia, by mali zavolať svoju lekárovi a absolvovať povinnú 14-dennú karanténu. Ak by sa počas týchto dní objavili príznaky podobné chrípke, alebo by mali nejaké otázky, tak hygienici zriadili informačné call centrá.

Dôležité infolinky Infolinka pre organizačné pokyny: 0800 221 234. Infolinka Úradu verejného zdravotníctva: 0917 222 682 Linky regionálnych úradov verejného zdravotníctva: Banská Bystrica – 0918 659 580



Bratislava – 0917 426 075



Nitra – 0948 495 915



Trnava – 0905 903 053



Trenčín – 0911 763 203



Košice – 0918 389 841



Prešov – 0911 908 823



Žilina – 0905 342 812

Vítame vás pri sledovaní nášho online prenosu aktuálnych informácii o pandémii nového koronavírusu vo svete aj na Slovensku.

Koronavírus na Slovensku Online (minúta po minúte) 22:10 Ďakujeme vám za sledovanie nášho online spravodajstva. Čerstvé informácie o koronavíruse a epidemiologickej situácii na Slovensku vám opäť prinesieme zajtra. 22:07 Poľsko zatvára hranice. Ako v piatok oznámil poľský premiér Mateusz Morawiecki, toto opatrenie bude trvať zatiaľ desať dní, potom sa jeho platnosť možno predĺži o ďalších dvadsať dní. Poľsko okrem toho v sobotu presne napoludnie zastaví akékoľvek letecké aj železničné spojenie so zahraničím. 21:37 Americký prezident Donald Trump sa sám naďalej odmieta dať otestovať. Médiá pritom prinášajú stále ďalšie fakty o jeho kontaktoch s ľuďmi, u ktorých sa neskôr zistila prítomnosť koronavírusu. 21:22 V talianskej Serie A pribudli ďalší nakazení hráči, najnovšie štyri futbalisti Sampdorie Janov – obranca Omar Colley, stredopoliari Albin Ekdal s Mortenom Thorsbym a útočník Antonino La Gumina. Koronavírus má aj lekár jedného tímu. 21:05 Muž, ktorému vo Fakultnej nemocnici v Trnave potvrdili vírus COVID-19 nie je občanom Slovenskej republiky a momentálne nie je v nemocnici hospitalizovaný. Agentúre SITA to potvrdila hovorkyňa trnavskej nemocnice Katarína Tittelová. Muž je v domácej izolácii. 20:48 Francúzska atletická federácia však v rámci opatrení na zamedzenie šírenia sa koronavírusu zrušila národný chodecký šampionát na 50 km. 20:39 Slováci reagujú na koronavírusovú krízu niekedy veľmi bizarne: Napríklad známa influencerka Zuzana Plačková oznámila na svojom instagrame, kde ju sleduje vyše pol milióna fanúšikov, že začne predávať ochranné rúška.

20:10 Slovenská volejbalová federácia (SVF) v piatok po konzultácii s extraligovými klubmi rozhodla o predčasnom ukončení všetkých súťaží v ročníku 2019/20. 19:57 Vo viacerých krajinách vlády rozhodli o zatvorení vzdelávacích zariadení a firmám odporúčajú, aby ich zamestnanci pracovali z domu. No vzdialený prístup do školských a firemných sietí môže byť podľa spoločnosti Kaspersky vstupnou bránou pre kyberzločincov.

19:51 Premiér Peter Pellegrini vystúpil v RTVS. Požiadal občanov, aby v maximálnej miere rešpektovali opatrenia, ktoré prijala vláda, ústredný krízový štáb a ďalšie štátne orgány. „Nejde tu o žiadnu svojvôľu štátu, ale výlučne o snahu zabrániť nekontrolovateľnému šíreniu vírusu na Slovensku,“ vyhlásil predseda vlády. 19:46 Počet obetí nového koronavírusu v Taliansku v piatok stúpol už na 1 266. Za posledných 24 hodín tak počet obetí v tejto krajine stúpol o rekordných 250. Počet ľudí, u ktorých bola potvrdená nákaza, vzrástol v Taliansku od štvrtka večera do piatka večera z 15 113 na 17 660, čo je tiež rekordný nárast o 2 547 prípadov za jeden deň. Spomedzi nakazených sa 1 258 pacientov už vyliečilo. Na celom svete sa novým koronavírusom nakazilo už takmer 143-tisíc ľudí, takmer 5 400 osôb ochoreniu podľahlo.

19:40 Muž, ktorý je hospitalizovaný v banskobystrickej nemocnici, pracoval v Taliansku. „Pacientov stav je stabilizovaný, priebeh jeho ochorenia je toho času ľahký. Je izolovaný, stará sa o neho vyhradený personál, ktorý k nemu bude pristupovať len v ochrannom odeve,“ napísala nemocnica na sociálnej sieti. 19:34 Od soboty 14. marca až do odvolania budú všetky vlaky na Slovensku jazdiť podľa sobotného grafikonu. Niektoré však budú jazdiť aj napriek tomu, že v sobotu nemajú, naopak, niektoré budú zrušené. Podrobný zoznam je na stránke ZSSK. 19:29 Medzinárodné vlaky sú síce zrušené, no na trati Kúty – Bratislava – Nové Zámky bude v pravidelných trasách EC vlakov zabezpečovaná doprava náhradnou vlakovou súpravou Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Ako informuje ZSSK, výnimkou budú večerné vlaky Euronight, ktoré sú zrušené bez náhrady. Expresné vlaky a rýchliky na trati Žilina – Čadca – Ostrava/Praha budú končiť v Čadci. Výnimku tvoria vlaky 240, 241, 242, 243, 442 a 443, ktoré sú zrušené bez náhrady v celej trase na území SR. 19:15 Rúško nie je všeliek, je to ochranná pomôcka, ktorú treba aj správne používať. Návod zverejnila Svetová zdravotnícka organizácia.

19:05 Nemecká bundesliga zmenila stanovisko, do apríla sa ligové zápasy hrať nebudú 19:00 Koronavírus pomaly paralyzuje celú Európu. Aké opatrenia zavádzajú v ostatných členských krajinách?

18:47 Epicentrom pandémie nového koronavírusu už nie je Čína ale Európa. Novinárom v Ženeve to v piatok povedal generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ako uviedol, „každý deň je hlásených viac prípadov, ako bolo v Číne na vrchole jej epidémie„. 18:36 Pribudli ďalšie dva pozitívne prípady. Ako informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová, jedným je muž vyšetrený vo Fakultnej nemocnici v Trnave, je v domácej izolácii. Druhým je tiež muž, vyšetrený a hospitalizovaný vo Fakultnej nemocnici F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Spolu je tak na Slovensku 32 prípadov ochorenia na koronavírus. V piatok teda spolu pribudlo 11 nových prípadov, 974 laboratórnych vzoriek bolo negatívnych.

18:31 Úrad vlády SR podľa hovorkyne premiéra Patrície Macíkovej zatiaľ neplánuje poslať k štátnym hraniciam autobusy, ktoré by prevážali občanov SR domov, ani vyslať po nich vládny špeciál. Slováci musia hľadať všetky dostupné aj alternatívne riešenia, aby sa zo zahraničia dostali domov, oznámil vedúci tlačového oddelenia ministerstva zahraničných vecí Juraj Tomaga.

17:05 V popradskej nemocnici platia prísne bezpečnostné opatrenia. Tým, ktorí budú chcieť vstúpiť do budovy, zmerajú telesnú teplotu. Opatrenia nadobúdajú platnosť oddnes, respektíve počas víkendu 14. a 15. marca. V popradskej nemocnici rušia všetky plánované operačné a ambulantné výkony. Poskytovať budú iba akútnu zdravotnú starostlivosť v operatívnej aj v ambulantnej liečbe. Na jednotlivých oddeleniach naďalej platí prísny zákaz návštev a vychádzania pacientov z oddelení. 16:53 Španielska vláda zaviedla na 15 dní výnimočný stav po tom, čo počet nakazených prekročil 4 200. Najmenej 120 ľudí už zomrelo. Výnimočný stav umožňuje vláde obmedziť pohyb osôb a automobilov, zaviesť prídelový systém na základný tovar, zabavovať majetok vrátane budov a nariadiť povinnú evakuáciu osôb, uvádza Elpais.com.

16:50 Slovenská biatlonová výprava žien aj mužov už nebude súčasťou víkendového programu na SP v Kontiolahti. V rámci prevencie proti šíreniu koronavírusu poletí v sobotu vládnym špeciálnom späť na Slovensko. Na základe nariadenia príslušných orgánov by mali všetci reprezentanti podstúpiť povinnú dvojtýždňovú karanténu. 16:33 Slovenská pošta od soboty 14. marca až do odvolania zatvára počas víkendov všetky svoje prevádzky v obchodných centrách. Podľa potreby a vývoja situácie v súvislosti s pandémiou obmedzí aj otváracie hodny ostatných pôšt. 16:04 S účinnosťou od dnešného rána, 13. 3. 2020 7.00 hod., bol vyhlásený zákaz vykonávania určených civilných letov s miestom vzletu na území iného štátu a s miestom pristátia na území Slovenskej republiky. 16:02 MDV SR umožní návrat charterových letov so slovenskými dovolenkármi, ako aj súkromné lety občanov Slovenskej republiky. Tieto lety môžu byť vykonané len lietadlami, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú mimo územia Slovenskej republiky. 15:58 Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd) a splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky (Most-Híd) poslali dnes do 272 obcí najdôležitejšie informácie o koronavíruse v rómskom jazyku.

15:57 Z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu zaviedla RTVS v uplynulých dňoch viacero preventívnych opatrení. Oddnes až do 31. marca dočasne prerušila všetku internú plánovanú výrobu svojich programov. 15:57 Celosvetovo sa koronavírusom nakazilo už vyše 140-tisíc ľudí, vyše päťtisíc osôb ochoreniu COVID-19 podľahlo. 15:50 Rakúsko od pondelka výrazne sprísňuje opatrenia v boji proti koronavírusu. Od pondelka budú po celej krajine zatvorené všetky predajne a obchodné prevádzky s výnimkou obchodov s potravinami, lekární, benzínových púmp, pôšt a bánk. Bary a kaviarne budú môcť byť otvorené každý deň najviac do tretej poobede. Do úplnej karantény vláda uzatvára horské mesto St. Anton am Arlberg v Tirolsku a tiež celé údolie Paznauntal, ktoré leží na pomedzí Tirolska a Voralberska a v ktorom sa nachádza viacero menších obcí. 15:42 V prešovskej Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove sú zatiaľ všetky známe výsledky testov negatívne. Zdravotníci doteraz odobrali 44 vzoriek, z ktorých je 32 negatívnych a na zvyšné výsledky sa čaká. 15:41 Organizátor 103. ročníka cyklistických pretekov Giro d’Italia, spoločnosť RCS Sport, definitívne posunul začiatok podujatia na neskorší termín.

15:39 Vzhľadom na vývoj situácie súvisiacej s nárastom počtu nakazených pacientov koronavírusom a v súvislosti s nariadeniami krízového štábu prechádza Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) SNP v Ružomberku do núdzového režimu. V ružomberskej nemocnici sa tak budú vykonávať iba neodkladné a život zachraňujúce operácie. V nemocnici tiež zavádzajú monitorovanie pohybu osôb a vozidiel v oboch areáloch nemocnice.

15:37 Bratislavské občianske združenia Vagus a Depaul Slovensko, zamerané na pomoc bezdomovcom, prijali opatrenia, ktoré majú chrániť ľudí bez domova pred koronavírusom. Obe združenia sa sústredili predovšetkým na zvýšenú hygienu a informovať o rizikách koronavírusu. 15:30 Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba a primátor Bratislavy Matúš Vallo dnes rokovali s ministerkou vnútra Denisou Sakovou o zabezpečení ochranných pomôcok pre lekárov v kraji. Župa prisľúbila ich zabezpečenie pre všeobecných lekárov a pediatrov z vlastných zdrojov. Zo schôdzky vyplynulo, že ochranné pomôcky budú nakupovať Štátne hmotné rezervy. Pre lekárov v ambulanciách ich bude distribuovať Slovenská lekárska komora.

15:18 Čínska vláda v rámci úsilia o zmiernenie hospodárskych dopadov epidémie koronavírusu v piatok uvoľnila podmienky pre minimálne rezervy komerčných bánk. Podľa agentúry AP sa vďaka tomu uvoľní zhruba 80 mld. USD, ktoré majú banky použiť na úvery malým a stredne veľkým podnikom. 15:02 Medicínska rada Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline rozhodla o obmedzení plánovaných neakútnych hospitalizácií, operácií a výkonov s výnimkou onkologických a urgentných pacientov. Rozhodnutie platí od 16. marca. Zároveň nemocnica od tohto dňa taktiež upraví činnosť niektorých ambulancií. 15:09 Slovenská komora učiteľov (SKU) dôrazne upozorňuje zriaďovateľov škôl a školských zariadení, aby nezneužívali situáciu a nenútili svojich zamestnancov čerpať dovolenky či PN-ky (pracovnú neschopnosť, pozn. SITA). 14:54 Národné referenčné centrum aktuálne potvrdilo deväť ďalších prípadov koronavírusu. Slovensko má už 30 nakazených, potvrdila pre webnoviny Jozefína Kaššová z komunikačného odboru ÚVZ SR. Preverili ďalších 118 vzoriek, ktoré sú negatívne. Negatívnych vzoriek je tak spolu 950 a pozitívnych 30, informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová. Z deviatich nových prípadov je jedna žena hospitalizovaná v Univerzitnej nemocnici Martin.

Ďalší štyria vyšetrení v Martine sa nachádzajú v domácej izolácii (dvaja muži, žena a chlapec).

Dvaja muži sú v domácej izolácii v Bratislave, rovnako aj žena v Košiciach.

Jeden chlapec je hospitalizovaný v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach.

14:51 Celá rumunská dočasná vláda išla do 14-dňovej karantény. Bola v kontakte so senátorom pozitívnym na koronavírus, uvádza Euronews.com.

14:43 Od piatka 13. marca sú v Partizánskom uzavreté všetky detské ihriská. Po rokovaní mestského krízového štábu o tom rozhodol primátor Jozef Božik. Mesto zároveň v rámci opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu upravilo úradné hodiny mestského úradu, na najbližšie dva týždne zrušilo občianske sobáše a tiež vyzýva prevádzkovateľov pohostinstiev a barov, aby uzavreli svoje prevádzky. 14:35 „Nákupy si skúste zorganizovať s pomocou priateľov, rodiny či blízkych a poprosiť ich, aby vám ich nechali pred dverami alebo na inom určenom mieste, prípadne, ak sa dá, využite službu dovozu potravín do domácnosti. Ak to nie je možné, choďte do obchodu v čase, keď tam nie je veľa ľudí a zoznam vecí si pripravte dopredu, aby ste pri nákupe strávili čo najmenej času,“ odporúča ľuďom v domácej karanténe na sociálnej sieti Úrad verejného zdravotníctva SR.

14:17 Do začiatku olympijských hier v Toku zostávajú ešte viac než štyri mesiace a Medzinárodný olympijský výbor aj organizačný výbor OH 2020 zatiaľ potvrdzujú, že všetko sa chystá podľa plánu. Zainteresovaní odmietajú akékoľvek úvahy o zrušení, prípadne odložení hier, ktoré sú plánované v termíne od 24. júla do 9. augusta 2020. 14:15 Vlastný krízový štáb, zvýšená dezinfekcia či obmedzenie pracovných ciest do zahraničia. Aj tieto opatrenia zaviedlo ministerstvo zahraničných vecí (MZV) v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom. 14:00 Iránska armáda má rozkaz do 24 hodín vyprázdniť ulice miest v snahe zabrániť šíreniu koronavírusu. Irán má po Číne najviac nakazených – vyše 11 300, z ktorých zomrelo vyše 500, informuje Reuters. 13:44 Preventívne opatrenia prijal od dnešného dňa aj Dopravný podnik mesta Prešov, a.s., ktorý obmedzil nástup a výstup prednými dverami. Vyhradenie priestoru predných dverí bude označené. 13:42 Mesto Prešov prijalo ďalšie opatrenia na zabránenie šíreniu ochorenia COVID-19. V budúcom týždni preto dočasne uzavrie hlavnú pokladnicu, zrušilo aj plánované termíny občianskych slávností.

13:40 Od pondelka sa budú do ambulancií distribuovať rúška a ďalšie ochranné prostriedky. Po piatkovom stretnutí so zástupcami Slovenskej lekárskej komory o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová. 13:39 Fakultná nemocnica v Nitre od pondelka 16. marca až do odvolania zastavuje elektívne hospitalizácie a operácie, okrem onkologických a akútnych pacientov, život ohrozujúcich stavov a pôrodov. Dôvodom je zabezpečenie voľných lôžkových a personálnych kapacít pre prípad zhoršenia epidemiologickej situácie v regióne. 13:38 Úradné hodiny klientskych centier sa skracujú na čas od 8.00 do 11.00 každý pracovný deň. 13:35 V Malackách je pozastavená mestská hromadná doprava. Okresné mesto o tom informovalo na svojej internetovej stránke. Spoje liniek A, B, C a D mestskej hromadnej dopravy od soboty 14. marca dočasne nepremávajú. 13:30 Katalánska vláda kvôli koronavírusu ilozovala 70-tisíc ľudí v štyroch obciach, píše Irozhlas.cz. Cieľom je snaha spomaliť šírenie nákazy. 13:24 Podľa poľských médií bude pre turistov uzavretý poľský Tatranský národný park. Aktuálny počet nakazených v Poľsku stúpol na 61.

13:18 RTVS v súvislosti s vývojom situácie ohľadne koronavírusu posilní informovanie verejnosti o ďalšie spravodajské bloky. Už dnes zaradí na 14:00 mimoriadne správy. Mimoriadne spravodajstvo o 12:00 a 14:00 odvysiela aj v sobotu 14. marca. Nedeľná diskusná relácia O 5 minút 12 začne na Jednotke aktuálnymi informáciami o vývoji situácie. Ďalší blok informácií je pripravený o 16:00 a 19:00. 13:12 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu od pondelka 16. marca 2020 skracuje úradné hodiny na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Úrady budú otvorené každý pracovný deň od 08:00 do 11:00. 13:08 Správa ciest Košického samosprávneho kraja (KSK) v súlade s opatrením Ústredného krízového štábu SR uzatvorila malé cestné hraničné priechody s Maďarskom. 13:00 Polícia SR pátra po autorovi zvukovej nahrávky, ktorá sa začala masovo šíriť na sociálnej sieti. Podľa polície ide o hoax s podozrením na „šírenie poplašnej správy“ a jej autorovi hrozí väzenie.

12:55 Testovať vzorky na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 budú aj vedci zo Slovenskej akadémie vied (SAV). Vedci sa momentálne snažia navýšiť svoje kapacitné možnosti, ich cieľom je otestovať denne 500 vzoriek. 12:52 Trhovisko Miletičova v bratislavskom Ružinove zostane napriek avizovanému otvoreniu zatvorené. Na sociálnej sieti o tom dnes informovala mestská časť Bratislava – Ružinov. Napriek tomu, že 12. marca avizovala mestská časť opätovné otvorenie trhoviska, pre aktuálnu situáciu sa rozhodla ponechať ho zatvorené.

12:51 Starosta bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves Dárius Krajčír vyzval miestnym rozhlasom podnikateľov, aby zatvorili aj reštauračné zariadenia a bary. A to aj napriek tomu, že vláda ich nechala otvorené. „Ľudia sa v nich stretávajú, organizujú si rodinné oslavy. Obmedzenia, týkajúce sa pohrebov a svatieb, tak úplne strácajú význam,“ vysvetlil pre webnoviny. Na podnikateľov bude apelovať aj prostredníctvom aplikácie.

12:47 Bratislavský samosprávny kraj (BSK) nariadil uzavretie všetkých ihrísk, ktoré sa nachádzajú v areáloch škôl a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti župy. Dôvodmi sú mimoriadna situácia a preventívne opatrenia, ktoré prijal vo štvrtok 12. 3. 2020 Ústredný krízový štáb v súvislosti so šírením nového koronavírusu. 12:45 Pod vplyvom šíriaceho sa koronavírusu sa mení aj kalendár vrcholných svetových podujatí vo veslovaní. Medzinárodná veslárska federácia (FISA) zatiaľ prijala rozhodnutia o významných súťažiach, ktoré boli plánované na území Talianska. Na tých sa mali predstaviť aj slovenskí veslárski reprezentanti. 12:42 Starosta bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves Dárius Krajčír pre webnoviny povedal, že úrady už majú k dispozícii dostatok testov na zisťovanie koronavírusu. Problémom sú však chýbajúce odberné miesta. Na celý kraj je k dispozícii zatiaľ iba jedna mobilná jednotka. Krajčír navrhuje využiť existujúce zdravotné strediská, ktoré majú aspoň základné prostriedky na odbery. 12:38 Česi podľa ČT24 sprísnili preventívne opatrenia. Od pondelka uzatvára svoje hranice, ktoré nebude môcť prekročiť nikto, kto nepracuje v zahraničí. Spoje budú jazdiť v prázdninovom režime, reštaurácie budú môcť byť otvorené iba cez deň. 12:34 Na hraničnom priechode Berg s Rakúskom sa tvoria dlhé rady, siahajú až do dĺžky 4 kilometrov. Bezpečnostné zložky všetkých prichádzajúcich dôkladne kontrolujú. Zo slovenskej strany to sleduje množstvo „divákov“. Domáci prichádzajú autami, tie odstavia a sledujú udalosti na vlastné oči.

12:14 Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) prechádza od pondelka 16. marca minimálne na najbližší týždeň do krízového personálneho režimu. 12:12 Na košickom letisku sú z dôvodu prevencie pred šírením koronavírusu od 13. marca zrušené všetky medzinárodné civilné lety, a to do 27. marca tohto roka. Ide celkovo o 150 zrušených letov v uvedenom období. 12:11 Rakúsko dnes údajne očakáva veľký nárast počtu nakazených. Podľa neoverených informácií zatvorí hranice dnes od 19-tej hodiny. 12:08 Cez Cyklomost slobody, ktorý ponad rieku Moravu spája bratislavskú mestskú časť Devínska Nová Ves a dolnorakúsky Schlosshof, sa mnohí Slováci s kuframi v rukách vracajú domov. Problém im spôsobilo odstavenie medzinárodných letísk aj obmedzenie medzinárodnej autobusovej dopravy. Prišelcom záchranné zložky merajú teplotu a fotia ich doklady.

11:35 Zdravotné poisťovne Dôvera a Union zatvorili svoje pobočky v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) zatiaľ obmedzila vybavovanie klientov na svojich kontaktných miestach. 11:33 Dispečing Západoslovenskej distribučnej je v špeciálnom režime. Spoločnosť Západoslovenská distribučná je pripravená na to, aby v prípade zhoršenia situácie a vyhlásenia krízového stavu zaistila nepretržitú dodávku elektrickej energie. 11:28 Pre každého, kto bol v uplynulých dňoch v zahraničí a kto sa z neho bude teraz vracať, platí 14-dňová karanténa. Polícia bude dodržiavanie povinnej karantény kontrolovať a v prípade jej porušenia bude hroziť sankcia do 1 659 eur, v najvážnejšej forme až desaťročné väzenie. 11:24 Polícia eviduje preťažené siete mobilných operátorov. „Žiadame občanov, aby využívali aj iné možnosti komunikácie, aby v prípade potreby bolo možné dovolať sa na tiesňové linky. V prípade otázok v súvislosti s koronavírusom je potrebné ich adresovať na už medializované stránky a čísla úradu verejného zdravotníctva, nie na linku 158. Pripomíname, že zneužitie tiesňových liniek je trestné,“ podotkla hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Bárdyová. 11:22 Malé hraničné prechody s Českou republikou, Maďarskom a Rakúskom sú zatvorené, veľké zostávajú otvorené. Na hraničných prechodoch budú hasiči merať teplotu, policajti budú rozdávať letáky a upozorňovať ľudí na povinnú karanténu. 11:17 Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici odkladajú všetky chirurgické výkony naplánované od pondelka 16. do piatka 20. marca, okrem výkonov u onkologických pacientov. Pacientov budú informovať telefonicky.

11:15 Chránená krajčírska dielňa Donna Rosi ušije 500 rúšok pre seniorov z mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.

11:14 Nórska letecká spoločnosť Norwegian Air, ktorá zamestnáva 11-tisíc ľudí, zruší 4-tisíc letov a dočasne prepustí polovicu pracovníkov, keďže zápasí s vplyvom koronavírusu na odvetvie dopravy. Informuje o tom portál news.sky.com. 11:10 Ukrajina oznámila dva nové prípady s koronavírusom. Celkovo v krajine registrujú troch nakazených, uvádza Ukrinform.net. 11:07 V Poľsku je zatiaľ 58 nakazených koronavírusom, informuje TVN24. Jeden z infikovaných zomrel. 11:02 Maďarsko uviduje 19 nakazených. Naši južní susedia otestovali viac ako 850 osôb. Vzorky boli pozitívne v prípade deviatich Iránčanov, deviatich Maďarov a jedného Brita, reportuje Hungarytoday.hu. Jeden z pacientov je už uzdravený a očakáva sa jeho prepustenie z nemocnice. 10:54 Olympijský šampión Matej Tóth vyzýva všetkých: Zostaňte doma a neohrozujte svojich blízkych. Vyzval tiež Slovákov, aby sa nehanbili nosiť ochranné prostriedky na verejnosti. „Nehanbite sa nosiť rúška a dodržiavajte hygienu. Je to veľmi dôležité,“ povedal úspešný športovec.

10:47 Koronavírus ohrozuje v slovenskej ekonomike najmä automobilový priemysel. Výrazné straty si však odnesú aj obchodníci a podniky v cestovnom ruchu. Naopak, niektoré segmenty môžu z aktuálnej krízovej situácie naopak vyťažiť. Ide napríklad o výrobcov potravín, drogistického tovaru, či zdravotníckych pomôcok. Tvrdí to analytik Saxo Bank Martin Sklenář. 10:33 Sociálna poisťovňa vo štvrtok kapacitne rozšírila mailové brány pobočiek, ktorými možno elektronickým spôsobom požiadať o ošetrovné. „Nové e-mailové adresy pre každú pobočku majú nasledujúci tvar – napríklad pre pobočku Banská Bystrica ide o adresu v tvare KoronaBB@socpoist.sk. Každá pobočka má teda od štvrtka dve mailové adresy, na ktoré možno žiadosti o ošetrovné posielať,“ informoval hovorca poisťovne Peter Višváder.

10:29 V Rakúsku doteraz potvrdili 428 prípadov infekcie koronavírusom, z ktorých sa jeden skončil smrťou nakazeného. Celkovo v krajine otestovali viac ako 6 500 ľudí, uvádza Salzburg24.at. 10:20 Česká republika má aktuálne 117 nakazených, informuje Idnes.cz. V zahraničných oblastiach, kde sa vyskytuje koronavírus, sa má momentálne nachádzať vyše 200-tisíc Čechov, dopĺňa portál. 10:13 Šíriaci sa koronavírus zasiahol aj dianie v zámorských športových súťažiach. Po basketbalovej NBA a futbalovej MLS vo štvrtok oficiálne zrušili aj zápasy hokejovej NHL. 10:11 Mestské úrady v Hlohovci a Piešťanoch budú fungovať len vo veľmi obmedzenom režime. V Hlohovci bude čiastočne k dispozícii klientske centrum, zabezpečovať bude len služby podateľne a matriky, v Piešťanom budú úradníci vybavovať len telefonáty a e-maily. 10:08 Od pondelka 16. marca budú premávať všetky linky MHD v Bratislave podľa cestovných poriadkov pre školské prázdniny. Mimoriadne bude premávať aj linka 133. 10:07 Od piatku 13. marca ruší IDS BK cezhraničnú dopravu. „Nebudú premávať autobusové linky 801, linka dopravcu Slovak Lines do Hainburgu ani vlaková linka S8 zo železničnej stanice Petržalka cez železničnú stanicu Rusovce do Maďarska,“ informuje IDS BK. Ruší sa aj železničné spojenie do Rakúska. 10:05 Integrovaná doprava v Bratislavskom kraji bude premávať v mimoriadnom režime. Zmeny sa týkajú prímestských spojov IDS BK, ako aj MHD v hlavnom meste.

10:03 Ministerstvo dopravy a výstavby SR upozorňuje, že osobné vlaky premávajú každý pracovný deň podľa grafikonu zodpovedajúcemu sobote. 9:55 Ďalšia škôlka v Ružinove je ohrozená koronavírusom. Manželka pozitívneho pacienta, ktorý sa vrátil z Maledív, je učiteľkou v materskej škole na Velehradskej. Informuje o tom starosta Ružinova Martin Chren na sociálnej sieti.

9:48 Koronavírus sa v Malackách zatiaľ ďalej nešíri. „V karanténe máme 24 ľudí, z toho 19 ľudí z Mestského centra sociálnych služieb. Dobrou správou je, že z 9 testovaných zamestnancov bolo 7 negatívnych,“ píše na sociálnej sieti primátor Malaciek Juraj Říha. 9:44 Svetová rada cestovania a turizmu (WTTC) upozorňuje, že v dôsledku pandémie by mohlo celosvetovo zaniknúť do 50 mil. pracovných pozícií. 9:04 Železničná spoločnosť Slovensko pre zastavenie medzištátnej osobnej vlakovej dopravy a výrazné obmedzenie vnútroštátnej prepravy dočasne zredukuje svoje výkony zhruba o 33 percent. 8:56 NBA hlási druhý prípad pozitívne testovaného hráča na koronavírus. Je ním Donovan Mitchell, spoluhráč Rudyho Goberta v tíme Utah Jazz. Práve Gobertov prípad bol v stredu zverejnený ako prvý a na základe neho dočasne prerušili súťažné dianie v prestížnej zámorskej profilige. Gobert si ešte dva dni predtým verejne robil žarty z možnej nákazy, aktuálne sa už za svoje správanie ospravedlnil.

8:33 Ministerstvo vnútra už rozposiela hromadné správy, v ktorých upozorňuje ľudí, aby dodržiavali 14-dňovú karanténu, ak sa vrátili zo zahraničia.

8:19 V meste Poprad zatvoria základné školy, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, už dnes. Materské školy, podobne ako aj detské jasle, budú zatvorené od 16. marca na 14 dní. 8:15 Rakúska vláda dnes predstaví ďalšie opatrenia, píše ORF. Odporúča obmedziť sociálny kontakt na minimum. Uzatváranie regiónov nezvažuje. 8:11 Koronavírus zatvoril už aj Mount Everest. Nepálska vláda zrušila všetky povolenia na výstup do konca apríla, uvádza BBC. 8:03 Slovenská pošta bude fungovať v upravenom režime tak, aby bolo zabezpečené poskytovanie univerzálnej poštovej služby, môžu byť však upravené prevádzkové hodiny. Všetky pobočky v priebehu dňa budú pravidelne dezinfikovať. 7:47 Tréner futbalového klubu Arsenal Londýn Mikel Arteta (37) má potvrdený koronavírus. Arsenal uzatvoril tréningové centrum a celý tím je v karanténe. 7:43 Ako vysvetliť deťom situáciu okolo koronavírusu? Národný ústav detských chorôb radí rodičom.

7:10 Nová sezóna pretekov formuly 1 sa napokon nezačne podľa plánu tento víkend v austrálskom Melbourne.

6:45 Situácia v Číne sa obracia. V piatok hlásili už len osem nových ochorení. Teraz sa krajina snaží zabrániť importu koronavírusu zo zahraničia. 6:24 Manželka kanadského premiéra Justina Trudeaua sa nakazila novým koronavírusom. Vo štvrtok v noci o tom informovala jeho kancelária s tým, že Sophie Grégoire Trudeau sa cíti dobre a je v karanténe. Izolovaný bude 14 dní aj samotný premiér, ktorý zatiaľ nemá žiadne príznaky. 6:15 Medzinárodné autobusové linky sa rušia. Zatvárajú sa všetky medzinárodné letiská. Lode plávajúce zo zahraničia môžu územím Slovenska prejsť, ale nesmú tu zakotviť.

6:13 Od dneška od 7:00 nepremávajú medzinárodné vlaky, upozorňuje ministerstvo dopravy. Vnútroštátne vlaky sa od zajtra riadia sobotňajším grafikonom.