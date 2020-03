Koronavírus: Slovensko prekročilo stovku. Ak sa nestane zázrak, Taliani dnes počtom obetí predbehnú Čínu (online)

Počet nakazených koronavírusom na Slovensku vystúpil na 105, možno už máme aj prvé úmrtie. Zomrela 84-ročná žena, ktorá bola pozitívne testovaná, mala však viacero ochorení vrátane arterosklerózy, prekonaného infarktu a srdcového zlyhávania. Príčinu smrti určí pitva. Armáda SR je v stave pohotovosti pripravená pomáhať aj zasahovať.

Hrozný priebeh má epidémia v Taliansku. V stredu tam za jediný deň zomrelo 475 ľudí a pri tomto tempe dnes Taliani prekonajú počtom obetí aj Čínu. V tej dosiaľ koronavírusu podľahlo vyše 3200 nakazených.

Príznaky ochorenia COVID-19 sú horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, bolesť svalov, dusivý kašeľ a návšteva krajiny, v ktorej sa potvrdil výskyt koronavírusu.

Infolinka pre organizačné pokyny: 0800 221 234

Infolinka Úradu verejného zdravotníctva: 0917 222 682

Linky regionálnych úradov verejného zdravotníctva:

5:47 Holandský minister zdravotníctva Bruno Bruins v stredu odpadol počas vystúpenia na pôde holandského parlamentu. Minister sa za rečníckym pultom zrazu zviezol k zemi. Bruins, ktorý je z ústrednou postavou boja proti koronavírusu v krajine, túto príhodu neskôr pripísal totálnemu vyčerpaniu po dvoch náročných týždňoch. V Holandsku koronavírusu doteraz podľahlo 58 osôb, nákaza bola potvrdená u 2059 ľudí.

Dutch Healthcare Minister Bruno Bruins has collapsed in parliament during a debate about coronavirus pic.twitter.com/sjtbdCA6QZ — BNO Newsroom (@BNODesk) March 18, 2020

5:45 Na celom svete sa koronavírusom nakazilo už vyše 215-tisíc ľudí a 8893 osôb ochoreniu podľahlo. Najviac obetí, 3237, pochádza z Číny, kde sa však už šírenie nákazy podarilo dostať pod kontrolu. Nasleduje Taliansko s 2978, Irán s 1135, Španielsko so 638, Francúzsko s 264 a Spojené štáty so 124 obeťami. Rakúsko hlási štyri obete a 1 646 nakazených, Česká republika 464 nakazených, Poľsko päť obetí a 287 nakazených. Na Slovensku sa nákaza potvrdila u 105 ľudí, v Maďarsku u 58 a na Ukrajine u štrnástich. Na Slovensku a v Maďarsku jedna osoba nakazená koronavírusom zomrela, na Ukrajine majú už dve obete.



05:31 V Taliansku v stredu pribudol rekordný počet nakazených a rekordne stúpol aj počet úmrtí. V priebehu dňa pribudlo 4 200 infikovaných a ich celkový počet sa zvýšil na 35 713. Počet obetí vzrástol o 475 na 2 978. Znamená to, že ak sa nestane zázrak, Taliansko dnes predbehne Čínu v počte obetí koronavírusu.



05:30 Vítame vás pri sledovaní štvrtkového online prenosu aktuálnych informácii o pandémii nového koronavírusu vo svete aj na Slovensku. Počet nakazených sa v SR v sobotu vyšplhal na 105.