Koronavírus odhalil neporiadok v čakacích listinách a iné neduhy nášho zdravotníctva, tvrdí odborník

Podľa generálneho riaditeľa zdravotnej poisťovne Dôvera Martina Kultana sa o viaceré zmeny v zdravotníctve pričinil najmä koronavírus. Jedným z dôsledkov krízy bol podľa odborníka pokles pacientov v nemocniciach a ambulanciách.

Radikálny pokles akútnych hospitalizácií

„Pritom sme si však všimli jednu zvláštnosť. Hoci boli stopnuté plánované operácie, vidíme aj radikálny pokles hospitalizácií pacientov s akútnymi zdravotnými problémami. Pokles o 30 percent v porovnaní s bežným obdobím sa vymyká očakávaniam,“ píše Kultan na blogu zdravotnej poisťovne Dôvera.

Časť poklesu podľa neho spôsobili opatrenia a kampaň, ktorá apelovala, aby ľudia ostali doma. Tým pádom sa znížilo riziko nákazy, ale tiež úrazu, čo sa napríklad prejavilo v štatistikách nehodovosti Ministerstva vnútra SR. Záchranky mali menej výjazdov a znížil sa aj počet ľudí na pohotovostiach.

Mnohí z akútnych pacientov sa presunuli do ambulantnej sféry. „Z našej revíznej činnosti vieme, že v nemocniciach boli pred vypuknutím epidémie hospitalizovaní aj takí pacienti, ktorí hospitalizáciu nepotrebovali. Koronavírus v tomto upratal. Nemocnice sa pripravovali na nával pacientov, a tak tí, čo na tom neboli až tak zle, neboli hospitalizovaní. Dostali odporučenie hlásiť sa u svojho lekára. Neželaným javom a rizikom je, že domov išli aj tí pacienti, ktorí mali ísť do nemocnice,“ pokračuje.

Počet akútnych hospitalizácií po týždňoch. Foto: Dôvera

Systém čakacích listín nefunguje dobre

Podľa Kultana pokles akútnych hospitalizácií poukazuje aj na problémy s čakacími listinami. Ukazuje sa, že niektoré hospitalizácie boli zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vykazované ako akútne, v skutočnosti však mali byť plánované, a teda patrili na čakaciu listinu.

„Prax je taká, že ak má niekto veľmi naponáhlo – jeho zdravotný stav sa náhle zhorší a operácia je potrebná čo najskôr, bez čakania – ako akútny pacient predbehne ostatných, ktorí sú v poradí na čakacích listinách. Systém čakacích listín u nás nefunguje dobre a treba ho sprísniť,“ dopĺňa.

Posledným vysvetlením zníženia počtu akútnych prípadov je podľa odborníka pokles prevencie. Pozastavil sa skríning, preventívne prehliadky aj diagnostika.

Návrat k „novému“ normálu

Kultan v príspevku dodáva, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti by sa nemalo dlho odkladať, pretože na to doplatia najmä pacienti. Pred nami je podľa neho návrat k „novému“ normálu – v prípade zdravotníctva by to malo znamenať, že sa už nevrátime k neduhom, ktorých nás koronavírus zbavil.

„Budeme pokračovať v tom, že nebudeme chodiť k lekárovi, ak to naozaj nebude potrebné. Ak to bude potrebné, najskôr mu zavoláme. Menej návštev pacientov v ambulanciách znamená, že lekári budú mať viac času na pacientov, ktorí ich naozaj potrebujú. A tí zase nebudú musieť čakať pol roka na termín alebo stáť od štvrtej rána pred poliklinikou, aby sa im ušiel poradový lístok. Zrýchli sa diagnostika ochorení a nástup na liečbu. Budeme využívať a prinášať ďalšie elektronické služby, ktoré budú zefektívňovať náš zdravotnícky systém,“ opisuje obraz zdravotníctva po pandémii Martin Kultan.