Koronavírus: Premiér Matovič predstavil stály krízový štáb, v Španielsku a Taliansku pribudli za deň ďalšie stovky mŕtvych (online)

Počet prípadov koronavírusu na Slovensku sa v pondelok zvýšil o jeden na 187. Informoval o tom hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) avizoval nové opatrenia a chce zvýšiť počet testov na 3000 denne, ale ako dodal trápnymi rýchlotestami z Číny testovať nechce. Minister vnútra Roman Mikulec sa vyjadril aj k prípadnému vyhláseniu núdzového stavu pre celé Slovensko. Vláda v pondelok zriadila permanentný krízový štáb, v ktorom budú Peter Škodný, Robert Mistrík, Peter Visolajský a Vladimír Krčméry.

Kritická situácia je naďalej v Taliansku, kde za posledných 24 hodín zomrelo ďalších 602 ľudí a spolu ich počet narástol už na viac ako 6000. Počet mŕtvych sa rapídne zvyšuje aj v Španielsku, za posledných 24 hodín stúpol o takmer 500, ochoreniu COVID-19 už podľahlo 2206 ľudí. Susedné Česko hlási 1165 potvrdených prípadov, ale aj prvú obeť.

Príznaky ochorenia COVID-19 sú horúčka, kašeľ, dýchavičnosť a bolesť svalov. Podozrenie je pri nedávnej návšteve krajiny, v ktorej sa potvrdil výskyt koronavírusu alebo kontakt s nakazenou osobou či niekým, kto sa vrátil zo zahraničia.

Infolinka pre organizačné pokyny: 0800 221 234

Infolinka Úradu verejného zdravotníctva: 0917 222 682

Linky regionálnych úradov verejného zdravotníctva:

20:40 Český premiér Andrej Babiš mal mimoriadny prejav. „Nikto z nás nebol na niečo takéto pripravený, čím skôr koronavírus zastavíme, tým skôr sa budeme môcť vrátiť k normálnemu životu,“ uviedol. Ako ďalej informuje Česká televízia , poďakoval Čechom, ktorí rešpektujú prijaté opatrenia. Ich porušovanie podľa Babiša len predlžuje komplikácie, ktorým krajina čelí. „Zvládneme to. Nebojte, mám výborných doktorov, zdravotné sestry, policajtov, hasičov, vojakov aj epidemiológov,“ povedal Babiš s tým, že sú všetci neuveriteľne odvážni. „Z tejto krízy vyjdeme ako lepší ľudia aj národ,“ uzavrel svoje vystúpenie

19:49 Česko hlási o 71 potvrdených prípadov viac, ale aj siedmeho vyliečeného pacienta.

19:30 Orange, Telekom a O2 v pondelok v obmedzenom režime otvorili svoje predajne.

Prácu budú vykonávať na diaľku, bez osobných stretnutí. Aj tlačové konferencie sa majú konať virtuálne, uviedla v pondelok hovorkyňa vlády. Premiér Karinš o tom, že odchádza do karantény, informoval už v sobotu.

18:53 Softvér od firmy CogneXa by tak mohol napomôcť spomaleniu šírenia koronavírusu na Slovensku.

18:45 Počet obetí v Španielsku sa za deň zvýšil o takmer 500 na 4321.

18:25 Bilancia obetí sa v Taliansku za posledných 24 hodín zvýšila o 602 na 6078 a počet nakazených koronavírusom sa zvýšil o 4790 na 63 928.

17:53 Ďalší člen stáleho krízového štábu, profesor tropickej medicíny Vladimír Krčméry, konštatoval, že koronavírus nie je úplne nová infekcia, prekonali sme už štyri epidémie. „Na Slovensku sú registrované štyri lieky, nie je obava, že keby mal niekto ťažký klinický priebeh, nechali by sme ho bez liečby,“ povedal. Dodal, že bude potrebné, aby lieky, ktoré sú registrované na iné vírusové alebo infekčné ochorenia, ministerstvo zdravotníctva v spolupráci so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv doplnili o ďalšie indikácie. Je to administratívna vec a potrvá podľa Krčméryho niekoľko dní.