Koronavírus spôsobuje podobné príznaky ako chrípka, vyliečení môžu mať vážne poruchy srdca

Vedci z nemeckého Frankfurtu nad Mohanom nedávno skúmali komplikácie po prekonaní nového koronavírusu a bežnej chrípky. Výskum v metropole Hesenska uskutočnili so stovkou pacientov vo veku 45 až 53 rokov, pričom až 60 % osôb vyliečených z ochorenia COVID-19 vykazovalo podobné výsledky ako pri chrípke, ktorá môže spôsobiť vážne poruchy srdca.

Uvedené percento skúmaných malo príznaky myokarditídy, čiže zápalového ochorenia srdcového svalu.

„Vírus SARS-COV-2, rovnako ako iné koronavírusy, má schopnosť napádať bunky srdcového svalu. Vedeli sme to v podstate od začiatku pandémie a pripravovali sme sa na to, že pacienti s COVID-19 budú mať srdcové komplikácie. Typickou komplikáciou u chrípky je aj myokarditída, ktorá vedie k zlyhaniu srdca. V tomto prípade (COVID-19, pozn.) je to pravdepodobne rovnaké,“ povedal poľský kardiológ Marcin Grabowski.

Koronavírusom sa zaoberali aj vedci z univerzity v škótskom Edinburghu. Vážne srdcové abnormality pritom našli u každého siedmeho pacienta, pričom niektorí odborníci na základe výsledkov tohto výskumu začali prirovnávať ľudí, ktorí mali COVID-19, k „časovanej bombe„. Podľa nich je ťažké z dlhodobého hľadiska predpokladať poškodenia, ktoré vírus napácha v ich tele.