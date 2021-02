Koronavírus v Afrike prekročil ďalší smutný míľnik, počet potvrdených úmrtí presiahol 100-tisíc

Africký kontinent prekročil hranicu 100-tisíc potvrdených úmrtí na ochorenie COVID-19. Stalo sa tak krátko po tom, ako uplynul rok od potvrdenia prvého prípadu nákazy koronavírusom na kontinente, ktorý zaznamenali 14. februára 2020 v Egypte.

Odborníci však predpokladajú, že naprieč kontinentom nákaze podľahlo omnoho viac ľudí, ktorí sa nedostali do oficiálnych štatistík.

„Sme zraniteľnejší, ako sme si mysleli,“ skonštatoval v rozhovore pre agentúru The Associated Press riaditeľ afrického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) John Nkengasong, pričom označil spomenutý míľnik za „nesmierne bolestný“.

Komplikácia pre vakcinačnú kampaň

Kontinent s 54 krajinami a približne 1,3 miliardou ľudí trápi šírenie variantu koronavírusu dominantného v Juhoafrickej republike, ktorý predstavuje komplikáciu pre vakcinačnú kampaň.

V prípade, že budú dostupné dávky, mohli by však podľa Nkengasonga do konca roka 2021 zaočkovať 35 až 40 % populácie kontinentu a do konca roka 2022 asi 60 %.

Počet obetí koronavírusu výrazne stúpol

Zdravotnícki predstavitelia, ktorí vlani vyjadrili úľavu, keď africké krajiny neregistrovali vysoké počty obetí COVID-19, však v súčasnosti hlásia výrazný nárast úmrtí.

Africké CDC v piatok oznámilo, že oficiálny počet obetí na kontinente dosiahol 100 294. Ich počet sa pritom počas uplynulého mesiaca zvýšil oproti tomu predchádzajúcemu o 40 %, povedala minulý týždeň novinárom šéfka africkej kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Matshidiso Moeti.

V uplynulých štyroch týždňoch skonalo viac ako 22-tisíc ľudí. Tento nárast podľa nej predstavuje „tragické varovanie, že zdravotníci a systémy zdravotnej starostlivosti v mnohých krajinách Afriky sú nebezpečne preťažené“. Za kľúčové pritom označila predchádzanie vážnym prípadom a hospitalizáciám.

Najviac zasiahnutou krajinou na kontinente je Juhoafrická republika. Dvadsaťjeden krajín v Afrike registruje vyššiu úmrtnosť, ako je svetový priemer, teda 2,6 %. Medzi nimi sú Sudán, Egypt, Libéria, Mali a Zimbabwe.

Údaje o nakazených či obetiach chýbajú

Nezvyčajným prípadom je Tanzánia, ktorá v apríli prestala zverejňovať nové údaje o nakazených a obetiach.

Zatiaľ čo populistický prezident John Magufuli tvrdí, že krajina vírus porazila a spochybňuje nové vakcíny, na sociálnych sieťach sa šíria správy o úmrtiach, keď rodinní príslušníci tvrdia, že obete nemohli dýchať, pričom niektorí boli inak úplne zdraví.

Ďalším miestom, kde nevedú štatistiky, je etiópsky región Tigray, kde už štvrtý mesiac trvá konflikt medzi etiópskymi a tigrayskými silami, v dôsledku ktorého skolaboval zdravotnícky systém. Organizácia Spojených národov varuje pred „masívnym komunitným šírením“ vírusu v oblasti.