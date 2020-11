Koronavírus v Nemecku prekročil smutný míľnik, počet mŕtvych na COVID-19 presiahol 15-tisíc

Nemecko vo štvrtok prekročilo smutný míľnik, keď počet úmrtí v dôsledku nákazy koronavírusom presiahol 15-tisíc. Inštitút Roberta Kocha, nemecké centrum pre ochranu a prevenciu chorôb, vo štvrtok informoval, že cez noc zaznamenali 389 úmrtí, čím celkový počet vyšplhal na 15 160. Zároveň tiež pribudlo 22 368 nových prípadov nákazy. Celkovo v Nemecku koronavírus už potvrdili u 983 588 ľudí.

V stredu večer sa nemecká kancelárka Angela Merkelová dohodla so spolkovými premiérmi na predĺžení čiastočného lockdownu. Ten začal platiť 2. novembra a mal pôvodne trvať štyri týždne, napokon to bude prinajmenšom do 20. decembra.

Cieľom predĺžených opatrení je pred vianočnými sviatkami znížiť počet pribúdajúcich prípadov nákazy koronavírusom v každom regióne pod 50 na 100-tisíc obyvateľov, v súčasnosti je to 140.

Merkelová vysvetlila, že skôr prijaté opatrenia uspeli v spomalení nárastu nových infekcií, tie sa však stabilizovali na vysokej úrovni.