Koronavírus v Rusku pritvrdzuje, potvrdili ďalší rekordný denný prírastok infikovaných

Koronavírus si v Rusku pripísal ďalší rekordný prírastok. Vo štvrtok úrady oznámili 28 145 nových potvrdených prípadov, čo je najvyšší denný prírastok počas pandémie. Je to pritom o 2 800 prípadov viac, ako zaznamenali deň predtým. Rusko eviduje štvrtý najvyšší počet prípadov koronavírusu na svete – takmer 2,4 milióna.

V krajine tiež už od začiatku pandémie v dôsledku ochorenia COVID-19 zomrelo 41 607 ľudí.

Druhý lockdown Rusko stále zamieta

Rusko na jeseň zasiahlo rýchle šírenie vírusu, pričom počty potvrdených prípadov nákazy a súvisiacich úmrtí takmer každý deň dosahujú rekordné čísla a značne presahujú počty z jari.

Úrady aj napriek vývoju pandemickej situácie zamietajú možnosť druhého celonárodného lockdownu alebo rozsiahleho uzavretia prevádzok a nechávajú miestne správy, aby zavádzali vlastné opatrenia. Tie sa líšia podľa regiónov a sú zväčša mierne.

Obmedzili bary a reštaurácie

Tento týždeň predstavitelia v Petrohrade, ktorý je jedným z najhoršie zasiahnutých miest v Rusku, oznámili zavedenie dodatočných obmedzení, aby zabrzdili šírenie vírusu.

Miestne úrady nariadili zatvorenie reštaurácií, kaviarní a barov od 30. decembra do 3. januára, a od 30. decembra do 10. januára tiež musia byť zatvorené múzeá, divadlá, koncertné sály a výstaviská. Od 25. do 29. decembra a neskôr od 4. do 10. januára môžu byť reštaurácie, kaviarne a bary otvorené len do 19:00.