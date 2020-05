Koronavírus zrejme zvýšil výskyt zápalového syndrómu medzi deťmi, podobné prípady hlásia viaceré štáty

Talianski lekári spájajú pandémiu koronavírusu so zvýšeným výskytom zápalového syndrómu medzi deťmi. Konštatujú to v novej štúdii, kde zároveň upozorňujú, že podobné epidémie tejto zriedkavej, no vážnej choroby možno očakávať aj v ďalších krajinách.

Štúdia, ktorej výsledky zverejnili v medicínskom žurnále The Lancet, odhalila až 30-násobné zvýšenie počtu prípadov v provincii Bergamo po tom, ako sa tam rozšíril koronavírus SARS-CoV-2. Syndróm, ktorý často označujú ako detský multisystémový zápalový syndróm, je podobný ako iné detské ochorenie, známe ako Kawasakiho choroba.

Počet detí s diagnózou stúpol

Doktor Lucio Verdoni z bergamskej nemocnice pápeža Ján XXIII. spolu s kolegami študoval prípady detí, ktorým od 1. januára 2015 do 20. apríla 2020 v zariadení diagnostikovali Kawasakiho chorobu alebo podobné ochorenie.

Pacientov rozdelili na dve skupiny – tých, ktorým chorobu diagnostikovali počas piatich rokov pred pandémiou a tých, u ktorých sa objavila po tom, ako sa v regióne rozšírilo ochorenie COVID-19. Zistili pritom, že pred pandémiou koronavírusu, mali v nemocnici v priemere zhruba 0,3 prípadu mesačne a v marci a apríli tohto roka ich bolo zrazu desať mesačne.

Vedci plánujú ďalší výskum

„V krajinách zasiahnutých pandémiou SARS-CoV-2 sa môžu objaviť epidémie ochorení podobných Kawasakiho chorobe a môžu sa vyskytovať aj mimo klasického fenotypu Kawasakiho choroby,“ konštatujú vedci v štúdii.

„Ďalší výskum Kawasakiho choroby a podobných syndrómov by sa mal zamerať na imunitné reakcie na virálne spúšťače,“ doplnili.

Podobné prípady hlásia viaceré krajiny

Kawasakiho choroba je charakteristická zápalom stredne veľkých ciev a môže poškodiť srdce. Nový syndróm tiež sprevádza zápal, no podľa expertov na infekčné choroby je iný ako Kawasakiho choroba. Medzi jeho symptómy patria pretrvávajúca horúčka, zápal a slabá funkčnosť jedného alebo viacerých orgánov.

Podobné prípady podľa BBC hlásia aj Španielsko, Francúzsko, Holandsko a asi stovku zaznamenali vo Veľkej Británii. V americkom štáte New York diagnostikovali zápalový syndróm 82 deťom, pričom 53 z nich malo pozitívny test na protilátky proti COVID-19.

Doktor Jeffrey Burns z bostonskej detskej nemocnice a ďalší experti pre CNN povedali, že ochorenie sa javí ako postvirálny syndróm, ktorý sa môže rozvinúť niekoľko týždňov po infekcii vírusom SARS-CoV-2.