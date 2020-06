Skutočný počet nakazených Američanov je zrejme vyšší, koronavírus mohlo mať viac ako 20 miliónov ľudí

V Spojených štátoch sa už mohlo novým koronavírusom nakaziť najmenej 20 miliónov ľudí. Vyplýva to z najnovšieho odhadu Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), ktoré uvádza, že skutočný počet nakazených Američanov môže byť až 10-krát vyšší, ako hovoria oficiálne údaje o potvrdených prípadoch.

Spojené štáty registrujú vyše 2,4 milióna nakazených a viac ako 124-tisíc mŕtvych. University of Washington predpokladá, že do októbra stúpne počet obetí v USA na 180-tisíc alebo na 146-tisíc, pokiaľ by 95 percent Američanov nosilo rúška.

Testovali len ľudí so symptómami

„Náš najlepší súčasný odhad hovorí, že na každý prípad, ktorý bol potvrdený, pripadá ďalších desať infekcií,“ skonštatoval riaditeľ CDC Robert Redfield.

Odborníci to zdôvodňujú skutočnosťou, že testovanie bolo limitované na ľudí so symptómami a asymptomatických prenášačov netestovali.

„Diagnostickými metódami, ktoré sme využívali v marci, apríli a máji, sme pravdepodobne zaznamenali asi 10 % epidémie,“ uviedol s tým, že vírusu bolo vystavených päť až osem percent populácie. Vyzval preto Američanov, aby dodržiavali sociálne odstupy, nosili rúška a umývali si ruky.

Rekordné počty nakazených

Niektoré južné a západné štáty hlásili tento týždeň rekordné počty nakazených. Medzi nimi aj Texas, ktorý v tejto súvislosti ohlásil prerušenie uvoľňovania opatrení proti šíreniu vírusu. Vo štvrtok v štáte potvrdili rekordných 5 996 nových prípadov a pribudlo tiež 47 úmrtí.

Ďalšie štáty, ktoré tento týždeň hlásili rekordné počty nových prípadov, sú Alabama, Arizona, Kalifornia, Florida, Idaho, Mississippi, Missouri, Nevada, Oklahoma, Južná Karolína a Wyoming. Štáty New York, New Jersey a Connecticut v tejto súvislosti v stredu požiadali ľudí cestujúcich z ôsmich amerických štátov, kde je počet prípadov ochorenia COVID-19 na vzostupe, aby absolvovali 14-dňovú samoizoláciu.

Karanténa bude platiť pre Alabamu, Arkansas, Arizonu, Floridu, Severnú Karolínu, Južnú Karolínu, Texas a Utah, povedal novinárom guvernér New Yorku Andrew Cuomo.

V dôsledku nepriaznivého epidemiologického vývoja v Spojených štátoch tiež údajne Európska únia zvažuje, že Američanom nepovolí vstup na svoje územie ani po otvorení hraníc.