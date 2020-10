Koronavírusom sa mohol nakaziť každý desiaty človek na svete, naznačujú to najlepšie odhady

Novým koronavírusom sa mohol nakaziť každý desiaty človek na svete. V pondelok to povedal šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre núdzové situácie Michael Ryan s tým, že to naznačujú „najlepšie odhady“.

Podľa nich by to zo súčasnej populácie zhruba 7,6 miliardy ľudí mohlo predstavovať viac ako 760 miliónov. To viac ako 20-násobne presahuje počet potvrdených prípadov, ktorý v súčasnosti celosvetovo presahuje viac ako 35 miliónov.

Odborníci pritom dlhodobo tvrdia, že počty potvrdených prípadov sú výrazne nižšie ako skutočné číslo.

Rozličné čísla

Ryan, ktorý hovoril na mimoriadnom zasadnutí 34-člennej výkonnej rady WHO o pandémii, vysvetlil, že čísla sa líšia v závislosti od toho, či sú z mestských oblastí alebo z vidieka, ale aj v rôznych skupinách. To v konečnom dôsledku znamená, že „veľká väčšina sveta zostáva v ohrození“.

Pandémia sa bude naďalej vyvíjať, povedal tiež Ryan, ale podotkol, že tiež existujú nástroje na potlačenie prenosu vírusu a záchranu životov. „Mnohé úmrtia sa podarilo odvrátiť a mnoho ďalších životov možno ochrániť,“ skonštatoval.

Náročné obdobie

Ryan varoval, že svet „smeruje do náročného obdobia. Choroba sa naďalej šíri. V mnohých častiach sveta je na vzostupe“. V juhovýchodnej Ázii zaznamenali nárast prípadov, Európa a východné Stredomorie zase nárast úmrtí. Situácie v Afrike a v západnom Pacifiku sú podľa neho „skôr pozitívnejšie“.

Predtým ako pred radu predstúpil Ryan, generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus viedol chvíľu ticha za obete pandémie a tiež vyzval na potlesk pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa usilovali o ich záchranu.