Koronavírusom sa v Anglicku nakazilo viac ako päť miliónov ľudí, najmenej pozitívnych je na juhozápade

Prinajmenšom každý ôsmy obyvateľ Anglicka do decembra minulého roka prekonal ochorenie COVID-19. Vyplýva to z prieskumu britského štatistického úradu ONS v spolupráci s Oxfordskou univerzitou. Znamená to, že ochorenie COVID-19 v Anglicku malo približne 5,4 milióna ľudí. Informuje o tom portál news.sky.com.

Údaje o protilátkach naznačujú, že vo Walese bola do decembra infikovaná desatina populácie, v Škótsku bol nakazený každý jedenásty obyvateľ a v Severnom Írsku ochorenie COVID-19 prekonal každý trinásty obyvateľ.

ONS zistil, že výrazné rozdiely sú aj v rámci Anglicka. V grófstvach Yorkshire a Humber infekciu prekonalo 17 percent ľudí, ale v juhozápadnom Anglicku iba 5 percent. V Londýne do decembra infekciu prekonalo 16 percent obyvateľov.