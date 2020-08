Koronavírusom skúšali nakaziť aj komáre. Vedci zisťovali, či ho môžu prenášať na ľudí

Komáre podľa odborníkov nedokážu šíriť nový koronavírus. Odborníci z Amerického centra pre kontrolu a prevenciu chorôb uviedli, že nemajú žiadne dôkazy, na základe ktorých by sa mohli domnievať, že komáre alebo kliešte dokážu infikovať ľudí týmto vírusom.

Koronavírus sa prenáša z človeka na človeka kvapôčkami, ktoré ľudia rozširujú, keď rozprávajú, kašlú alebo kýchajú. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) komáre nemôžu uštipnutím preniesť koronavírus na človeka.

Vírus by sa v tele komára musel rozmnožiť

Výskumníci v štúdii zistili, že komár by sa musel nakaziť vírusom, ktorý by sa v jeho tele musel rozmnožiť a potom by mal možnosť nakaziť aj človeka. To však vyvrátil nedávny pokus, počas ktorého experti skúsili infikovať tri druhy komárov koronavírusom.