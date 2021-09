Košický kraj je pripravený na očkovanie treťou dávkou, spustenie je len otázkou času

Košický samosprávny kraj (KSK) pokračuje v očkovaní proti ochoreniu COVID-19 vo veľkokapacitnom očkovacom centre v Košiciach aj prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby. V súčasnosti je už župa pripravená aj na očkovanie treťou dávkou vakcíny. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

„Košický samosprávny kraj je materiálne aj technicky pripravený očkovať treťou dávkou vakcíny na základe poradia, ktoré určilo ministerstvo zdravotníctva. Aktuálne už treťou dávkou očkujú napríklad v Rakúsku, Belgicku, Nemecku, Francúzsku či na Islande. Ako prví by mali u nás očkovanie absolvovať zdravotnícki pracovníci, pacienti s onkologickým ochorením či ľudia po transplantácii, ako aj klienti a zamestnanci zariadení sociálnych služieb. Podľa informácií z ministerstva zdravotníctva by pozvanie na očkovanie treťou dávkou vakcíny malo posielať Národné centrum zdravotníckych informácií prostredníctvom SMS. Termín, kedy začneme takto očkovať, bude závisieť od spresnenia podmienok,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Zisťujú záujem na školách

Tretiu dávky mRNA vakcíny možno podať plne zaočkovanej osobe. Pri tretej dávke by mala župa podávať vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech. Od spustenia očkovania v Košickom kraji župa podala spolu viac ako 263-tisíc vakcín, z toho viac ako 38 500 v rámci výjazdovej služby.

Mobilná očkovacia služba je pripravená očkovať prvou alebo druhou dávkou vakcíny aj zamestnancov župných stredných škôl a ich študentov, kraj aktuálne zisťuje záujem.

Zdravotníci by mali stredoškolákov očkovať s ohľadom na ich vek. Žiakom do 18 rokov by mali podať vakcínu od spoločnosti Pfizer/BioNTech, žiaci nad 18 rokov by mali mať možnosť výberu medzi jednodávkovou vakcínou Janssen alebo dvojdávkovou Pfizer/BioNTech.

Rozširujú miesta očkovacích kójí

V rámci mobilného očkovania Košický samosprávny kraj rozširuje miesta improvizovaných očkovacích kóji v nákupných centrách. Záujemcovia sa môžu prísť zaočkovať vždy v sobotu a v pondelok do priestorov hypermarketu Tesco v košickej mestskej časti Nad Jazerom.

Každý utorok a stredu bude k dispozícii očkovacia kója v hypermarkete Tesco na Trolejbusovej ulici v Košiciach. Vo štvrtok a v piatok budú zdravotníci pripravení očkovať na prvom poschodí obchodného centra Aupark v Košiciach. Očkovací autobus bude pravidelne v nedeľu pristavený aj v Michalovciach. Počas aktuálneho týždňa sa ambulancia na kolesách presunie aj do Sobraniec, Krompách, Sečoviec či Gelnice.

V nedeľu 26. septembra bude k dispozícii aj veľkokapacitné očkovacie centrum v Košiciach. Dopoludnia sa tam bude podávať vakcína od Pfizer/BioNTech deťom, neskôr aj dospelým. Popoludnie je vyhradené pre jednodávkovú vakcínu Janssen od spoločnosti Johnson&Johnson.