Košický kraj zaznamenal v súvislosti s očkovaním nový rekord, zdravotníci podajú vakcínu na viacerých miestach

V minulom týždni zaočkoval Košický samosprávny kraj (KSK) prvou dávkou vakcíny takmer 1 340 ľudí.

Výjazdová jednotka zaznamenala aj jeden rekord, v utorok 14. decembra zdravotníci zaočkovali v teréne 1 230 ľudí. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

Jazda očkovacieho autobusu

Krajské očkovacie tímy budú všetkým východniarom k dispozícii aj počas aktuálneho týždňa, a to do štvrtka 23. decembra. Hneď po Vianociach sa v pondelok a utorok otvoria brány očkovacích centier v Košiciach, Michalovciach aj v Spišskej Novej Vsi. Pred sviatkami, ako aj v týždni pred Novým rokom, bude v obciach a mestách v kraji jazdiť očkovací autobus.

„Sú pred nami najkrajšie sviatky roka a my si neželáme nič iné ako pevné zdravie. Aj z tohto dôvodu sme prispôsobili možnosti vakcinácie v našom kraji. Zdravotníci budú očkovať tesne pred sviatkami ako aj bezprostredne po nich. Túto možnosť budú môcť využiť aj ľudia, ktorí prídu na sviatky domov z iných miest či krajín, ale aj tí, ktorí doposiaľ nad očkovaním váhali. Okrem toho, župa je pripravená začať očkovať aj novú vekovú kategóriu, a to deti od päť do jedenásť rokov. Toto očkovanie spustíme hneď, keď nám ministerstvo zdravotníctva poskytne potrebné inštrukcie. Prebiehať by malo vo veľkokapacitnom centre v Košiciach za prítomnosti pediatra,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Očkovanie niekoľkými vakcínami

Počas aktuálneho týždňa bude očkovanie v mestách a obciach prebiehať napríklad v Rožňave, Trebišove, Dobšinej, Kráľovskom Chlmci, Kluknave, Koromli či Priekope, respektíve v celkovo dvadsiatich štyroch miestach. Ešte pred Vianocami bude župa očkovanie vykonávať aj v košických nákupných centrách Atrium Optima, Aupark, Galéria, Tesco na Trolejbusovej ulici. V Spišskej Novej Vsi bude očkovacia kója otvorená v obchodnom stredisku Madaras.

Po sviatočnom víkende bude od 27. do 28. decembra opäť v prevádzke veľkokapacitné očkovacie centrum v Košiciach. V pondelok dopoludnia budú zdravotníci očkovať vakcínou od Pfizer/BioNTech deti, neskôr aj dospelých. Vo VKOC v Košiciach sa bude očkovať aj všetkými troma dávkami vakcíny Moderna, pričom popoludní budú zdravotníci podávať aj jednodávkový Janssen. V utorok sa bude v Košiciach aj v Michalovciach očkovať dvojdávkový Pfizer. V rovnaký deň bude k dispozícii vakcína od Moderny v Spišskej Novej Vsi.

Košický samosprávny kraj podal od spustenia očkovania viac ako 332-tisíc vakcín, z toho takmer 72-tisíc výjazdovo.