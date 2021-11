Košický kraj zaznamenal zvýšený záujem o vakcínu, otvoril nové očkovacie miesto v nákupnom centre

Košický samosprávny kraj (KSK) aktuálne zaznamenáva zvýšený záujem o očkovanie, aj z tohto dôvodu otvára očkovaciu kóju v ďalšom nákupnom centre.

Každý utorok budú záujemcom o vakcínu k dispozícii zdravotníci v obchodnom centre Galéria v Košiciach. Informovala o to hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

„Východniari sa nemusia obávať, že by ich ako nezaočkovaných nepustili do priestorov nákupného centra. Vyhláška myslí na takéto prípady, na vakcináciu v nich sa vzťahuje výnimka. Východniarov, ktorí nad očkovaním doposiaľ váhali, župa zaočkuje prostredníctvom ambulancie na kolesách v siedmich mestách. Každý deň v týždni sa zároveň otvoria aj improvizované očkovacie kóje. Za uplynulý týždeň sme v teréne zaočkovali viac ako 3 300 ľudí. Verím, že toto číslo ešte porastie a spoločne si tak ochránime zdravie,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Očkovanie na verejných miestach

Župa doposiaľ podala už viac ako 290-tisíc vakcín proti ochoreniu COVID-19, z toho viac ako 50-tisíc v teréne. Aj v 47. týždni pokračuje kraj v očkovaní na verejných miestach, kde záujemcom podá vakcínu Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson, ako aj dvojdávkovú vykcínu Comirnati od spoločnosti Pfizer/BioNTech.

Očkovací autobus vyrazí do Rožňavy, Trebišova, Dobšinej, Kráľovského Chlmca, Čiernej nad Tisou, Veľkých Kapušian aj do Michaloviec. Očkovať sa bude i v nákupných centrách v rámci Košíc, a to v Atriu Optima, Galéria, Tesco, Aupark, na košickej železničnej stanici, ako aj v nákupnom stredisku Madaras v Spišskej Novej Vsi.

Vakcínu pichnú aj deťom

Zdravotníci podajú vakcínu aj klientom zariadení sociálnych služieb v kraji či obyvateľom obcí Ďurkov, Olšovany, Švedlár, Valaliky, Dlhá Ves a ďalších. Počas víkendu bude opäť v prevádzke veľkokapacitné očkovacie centrum v Košiciach.

Sobota je vyhradená pre všetky tri dávky vakcíny Moderna, pričom popoludní budú zdravotníci podávať jednodávkový Janssen. V nedeľu dopoludnia sa tam bude podávať vakcína od Pfizer/BioNTech deťom, neskôr aj dospelým.

Portál benefitov

Motiváciou k absolvovaniu očkovania môže byť aj portál benefitov na stránke www.preodmenu.sk, na ktorom si východniari prezrú zľavy, výhody či iné benefity, ktoré môžu využiť po očkovaní. Stačí, ak sa v ktorejkoľvek zo zapojených prevádzok preukážu svojím COVID passom, kde je záznam o vakcinácii.

Následne im bude odpočítaný benefit zo služby či z produktu, ktorý si kúpili, prípadne k svojmu nákupu dostanú produkt navyše.