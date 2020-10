Krajčí: Ak by na trhu bola len jedna štátna poisťovňa, v systéme by zostali milióny eur navyše

Ak by na trhu bola iba štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), v systéme by zostalo ročne o desiatky miliónov eur naviac. Na sociálnej sieti to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Najmenej efektívny zdravotný systém

Slovensko má podľa neho jeden z najneefektívnejších zdravotných systémov na svete. Jeho príčinou je podľa ministra aj zle nastavený poistný systém, ktorý treba reformovať. „Nie je správne, aby vo verejnom zdravotnom poistení boli zisky súkromné a straty verejné,“ konštatoval.

„Počúvame, že nie je fér, aby sa kapitálová pomoc pre VšZP uskutočnila z daní všetkých ľudí, teda aj poistencov Dôvery a Unionu. Položme si však potom aj takúto otázku: Je správne, aby sa občania Slovenska, teda aj poistenci VšZP zo svojich daní roky skladali na dividendy akcionárov súkromných zdravotných poisťovní?“ pýta sa šéf rezortu zdravotníctva.

Teraz sa podľa neho karta obrátila a ministerstvo financií akcionárov súkromných zdravotných poisťovní žiada, aby sa postavili k svojim poisťovniam a klientom zodpovedne a časť svojich ziskov vrátili späť do systému verejného zdravotného poistenia a kapitálovo tak v koronakríze podporili svoje poisťovne.

Žaloby od súkromných poisťovní

Podľa ich odpovede sa podľa Krajčího štát rozhodne, ako bude ďalej postupovať, aby všetci občania mali garantované svoje ústavné právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť.

„Nepokladáme za správne a ani v súlade s Ústavou SR, aby sa všetci občania SR formou daní skladali na riešenie horšej finančnej situácie súkromných vlastníkov zdravotných poisťovní, keď títo v minulosti profitovali z vlastníctva svojich spoločností a prípadné pokusy o aspoň čiastočné nasmerovanie zisku do sektora zdravotníctva boli napádané na ústavnom súde s poukazom na nedotknuteľnosť súkromného vlastníctva, Slovenská republika dodnes čelí žalobám od obidvoch súkromných poisťovní,“ uviedol Krajčí.