Krajčí by súhlasil aj s podávaním neschválenej vakcíny, Sputnik V by zvýšil zaočkovanosť o osem percent

Ak by bola na Slovensku k dispozícii vakcína Sputnik V, zaočkovanosť populácie by sa zvýšila o osem percent. V diskusnej relácii rádia Expres Braňo Závodský naživo to povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí. Odvoláva sa pritom na prieskum verejnej mienky, ktorý má ešte v piatok premiér Igor Matovič detailne prezentovať.

„Chceli sme zistiť, či dôvera v túto vakcínu na Slovensku je a či nám to zvýši zaočkovanosť populácie, a teda či ľudia majú záujem sa nechať zaočkovať,“ uviedol šéf rezortu zdravotníctva.

Ako dodal, v situácii, v ktorej sa Slovensko nachádza a na základe odporúčaní všetkých relevantných subjektov by súhlasil s tým, aby sa občania očkovali vakcínou, ktorá neprešla schvaľovacím procesom v Európskej liekovej agentúre.