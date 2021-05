Krajiny operujú so skreslenými výsledkami o účinnosti vakcín. Pfizer by mal byť na konci rebríčka

Aktuálne je na svete celkovo 96 vakcín proti ochoreniu COVID-19 v rôznych štádiách klinického vývoja. K dispozícii máme predbežné výsledky štyroch štúdií publikovaných vo vedeckých časopisoch.

Ide o vakcíny konzorcia Pfizer a BioNTech, spoločnosti AstraZeneca v spolupráci s Oxfordskou univerzitou, firmy Moderna a o ruskú očkovaciu látku Sputnik V vyvinutú Gamalejovým národným výskumným centrom.

Vakcíny od Pfizer/BioNTech a Moderna overila aj štúdia, na ktorej sa podieľal Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA). V FDA sa tiež zaoberali očkovacou látkou od spoločnosti Janssen-Cilag International N.V. (Johnson & Johnson).

Viac pohľadov na účinnosť

Pozornosť pri hodnotení jednotlivých vakcín sa, samozrejme, zamerala na ich účinnosť. Avšak, ako uvádzajú autori článku zverejnenom v odbornom časopise Lancet, na účinnosť vakcín sa dá pozrieť aj z iného uhľa pohľadu.

Aktuálne sa ako účinnosť vakcíny v médiách prezentuje percentuálne vyjadrenie toho, ako sa danej vakcíne darí znižovať počet symptomatických pacientov infikovaných vírusom SARS-CoV-2.

Všeobecne sa uvádza ako zníženie relatívneho rizika, čo autori článku označujú ako RRR. Relatívne riziko (RR) predstavuje pomer miery infikovania sa „s“ vakcínou alebo „bez“ vakcíny.

Zjednodušene, pri relatívnom riziku sa porovnávajú dve uzatvorené skupiny ľudí, kde v jednej sú zaočkovaní všetci a v druhej skupine nie je zaočkovaní nikto. To spôsobuje výrazné rozdiely vo výsledkoch oboch skupín.

Na základe tohto kritéria je vakcína Pfizer/BioNTech na vrchole rebríčka, na jeho opačnom konci očkovacia látka od AstraZeneca/Oxfordská univerzita.

Na základe kritéra RRR je rebríček nasledovný: Pfizer/BioNTech – 95 percent

Moderna – 94 percent

Sputnik V – 90 percent

Johnson & Johnson – 67 percent

AstraZeneca/Oxfordská univerzita – 67 percent * čím vyššie percento, tým lepšie

Kritérium RRR by sa však malo vnímať aj vzhľadom na bežné fungovanie ľudí v čase a priestore. Niektorí jedinci v populácii sú už zaočkovaní, iní sa očkovať nemôžu alebo nechcú a ďalší čakajú na svoj termín. Rozdiel je aj medzi jednotlivými národmi.

Preto sa ako vhodnejšie javí pozrieť sa na účinnosť vakcín z hľadiska absolútneho zníženie rizika (ARR). To predstavuje rozdiel medzi mierou infikovania sa „s“ vakcínou alebo „bez“ vakcíny, no do úvahy sa berú všetky skupiny ľudí dokopy.