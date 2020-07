Kúpeľníci žiadajú väčšiu podporu štátu, koronakríza nepriaznivo ovplyvnila aj zdravotný turizmus

Štát by mal v súvislosti s negatívnymi následkami koronakrízy na domáci cestový ruch podporovať aj prírodné liečebné kúpele, a tým aj zdravotný turizmus. Asociácia slovenských kúpeľov (ASK), ktorá je členom Zväzu cestovného ruchu SR, na to upozorňuje vzhľadom na absenciu podpory v sektore kúpeľníctva, ktorý tiež nepriaznivo pocítil opatrenia vlády v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

Hoci Slovensko podľa asociácie stále patrí medzi päť najsilnejších „kúpeľníckých“ krajín, na rozdiel od iných naďalej nedostatočne využíva potenciál vlastných prírodných liečebných kúpeľov pre zdravie a lepšiu kvalitu života obyvateľov.

Zdravotný turizmus podporuje aj europarlament

„Podpora zdravotného turizmu, ktorého predstaviteľmi sú na Slovensku prírodné liečebné kúpele, je pre Slovensko naozaj veľmi dôležitá,“ uviedla v stanovisku predsedníčka ASK Janka Zálešáková.

Kúpele v Česku podľa nej podporu svojej vlády i celej spoločnosti už získali, myslí si, že asi si viac vážia prírodné bohatstvo svojej krajiny. „Nikto z predstaviteľov štátu zatiaľ oficiálne nevyjadril podporu liečebným kúpeľom a neocenil ich význam v náročnom období,“ poznamenala Zálešáková.

Európsky parlament v uznesení k cestovnému ruchu z 19. júna tohto roka vyzval na podporu zdravotného turizmu, špeciálne liečebných kúpeľov a horských liečebných lokalít, s cieľom znížiť výdavky na zdravotníctvo a podporiť produktivitu obyvateľstva Európy.

Nejde len o podporu podnikateľov

Predsedníčka ASK podotkla, že podpora liečebných kúpeľov nie je len podpora podnikateľov, ktorí ich prevádzkujú. „Je to najmä významný príspevok k zlepšeniu alarmujúcej situácie dotýkajúcej sa kolektívneho zdravia obyvateľov Slovenska, a tiež k lepšej pripravenosti na možné budúce pandémie ohrozujúce zdravie a produktivitu obyvateľov Slovenska,“ tvrdí Zálešáková.

„Okrem toho, fungujúce kúpele sú dôležité aj pre ďalších, najmä malých podnikateľov, ktorí poskytujú klientom kúpeľov služby spojené s cestovným ruchom nielen sezónne, ale počas celého roka a zabezpečujú zamestnanosť v regiónoch s nedostatkom iných pracovných príležitostí,“ uviedla Zálešáková.

Slovensko by malo prehodnotiť priority

V situácii, keď pandémia ochorenia COVID-19 odkryla nedostatky mnohých zdravotníckych systémov v Európe, je podľa šéfky kúpeľníckej asociácie nevyhnutné zamerať sa na prehodnotenie priorít aj v tejto oblasti.

„Slovensko patrí v štatistikách, žiaľ, medzi krajiny s najvyšším výskytom odvrátiteľnej úmrtnosti, s mimoriadne nízkym indexom HLY (roky dožitia v dobrom zdraví), a to všetko, paradoxne, pri extrémne vysokých výdavkoch na lieky a takmer najvyššej návštevnosti lekárov, aj v porovnaní so susedným Českom,“ dodala predsedníčka ASK Janka Zálešáková s tým, že nelichotivé výsledky máme aj v iných parametroch súvisiacich so zdravím.