Lamy môžu zachrániť ľudstvo. Majú unikátne protilátky proti koronavírusu

Volá sa Winter a je to lama, ktorá možno zachrániť svet pred novým koronavírusom. Belgickí vedci zistili, že toto zviera má prirodzené protilátky, ktoré by mohli pomôcť aj ľudstvu pri prevencii tejto choroby.

Štvorročná lama Winter žije v Belgicku a už v minulosti zistili, že jej telo sa je schopné brániť proti chorobám ako Sars a Mers. Keďže nový koronavírus má podobnú štruktúru ako vírusy spôsobujúce tieto choroby, lamu vedci v belgickom Gente otestovali aj na protilátky choroby COVID-19 a zistili, že ich má.

Lamie protilátky útočia tam, kam sa ľudské nedostanú

Podľa štúdie, ktorú publikovali v odbornom časopise Cell, organizmus lamy vytvára oveľa menšie protilátky, než sú ľudské. Tie dokážu vniknúť do priestorov medzi vírusovými proteínmi, kam sa väčšie ľudské protilátky nedostanú.

Naviažu sa na proteín koronavírusu a nabúrajú tak štruktúru napadnutej bunky. Týmto spôsobom koronavírus neutralizujú a zabránia mu v napadnutí ďalších buniek.

Vedci dúfajú, že lamie protilátky by mohli pomôcť chrániť ľudí proti koronavírusu. Momentálne sa už pripravujú na klinické testy, začať by chceli do konca roku.

Potrvá ale ešte asi päť rokov, kým získajú dostatok údajov o tom, ako sa lamie protilátky chovajú v ľudskom tele.

Protilátky od lamy fungujú okamžite

Prvé výsledky ukazujú, že naočkované protilátky začnú v tele fungovať skoro okamžite, pričom účinok trvá jeden až dva mesiace.

Lamie protilátky by preto neslúžili ako plnohodnotná dlhodobá vakcína, no podávali by sa starším či chorým ľuďom ako liečba a zmiernenie nákazy. Slúžiť by mohli aj ako prevencia pre tých, ktorí zatiaľ neboli koronavírusom nakazení.

„Ak to bude fungovať, lama Winter si zaslúži sochu,“ povedal pre denník The Guardian jeden z autorov štúdie, virológ z Univerzity v Gente Xavier Saelens.

Lamy liečia aj dušu

Nie je to prvýkrát, čo u lamy objavili protilátky vírusov, proti ktorým nie je ľudské telo odolné. Tieto zvieratá už využívali na vývoj liekov proti HIV, Sars či Mers.

Protilátky proti koronavírusom a ďalším vírusom majú lamy geneticky dané. Podobné látky by mohli mať aj ďalšie príbuzné zvieratá ako ťavy či alpaky.

Podľa Georgea Caldwella, ktorý chová lamy Kalifornii, majú tieto zvieratá všeobecne priaznivý vplyv na ľudí. „Ľudia a lamy sú prirodzení spojenci,“ vyhlásil pre The Gardian s tým, že ich pokoj sa okamžite prenáša i na človeka. Často sa preto využívajú na terapeutické účely.