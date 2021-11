Lekári a regionálni politici chcú záruky v súvislosti s reformou nemocníc, predstavili memorandum na podporu zdravotníctva

Lekári a regionálni politici žiadajú záruky, že reforma nemocníc pôjde ruka v ruke s reformou ambulantnej sféry. Uviedli to v tlačovej správe po štvrtkovom stretnutí zástupcov troch krajov, primátorov, starostov a zástupcov odbornej lekárskej verejnosti pred Národnou radou SR.

V rámci toho predstavili aj Memorandum za lepšie zdravotníctvo, v ktorom žiadajú poslancov parlamentu, aby rokovanie o reforme zastavili.

Optimalizácia nemocničných lôžok

Predsedovia košického, prešovského a banskobystrického kraja spoločne s predsedom Lekárskeho odborového združenia (LOZ) a primátormi, starostami či lekármi sa obávajú zhoršenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Dôvodom má byť optimalizácia lôžok v nemocniciach, ktorá nebude prebiehať súbežne a koordinovane s revitalizáciou ambulantnej sféry.

Predstavili preto 10-bodové memorandum, v ktorom žiadajú záruky, že sa reforma nemocníc neuskutoční bez reformy ambulantného sektora. Konkrétne im ide napríklad o to, aby do dvoch mesiacov vznikol zásobník legislatívnych zmien, ktoré znížia administratívnu záťaž ambulantných lekárov o minimálne 80 percent.

Do jedného roka požadujú vznik kompletného návrhu zmien, ktoré sú nutné pre revitalizáciu ambulantnej starostlivosti a do dvoch rokov hotový kompletný návrh legislatívnych úprav v tejto oblasti.

Hrozí kolaps systému

„Prijatie tohto zákona v jestvujúcej podobe a zásahy do nemocničnej siete považujeme za nezodpovedné dobrodružstvo a nebezpečný nezvratný hazard. Zdravotníctvo potrebuje zmeny, ale zároveň varujeme, že každý ďalší nevydarený alebo necitlivý zásah v ktoromkoľvek segmente systému môže spôsobiť kolaps celého systému,” vysvetlil podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja a líder tejto iniciatívy Ondrej Lunter.

Slovenské nemocnice sú dnes pre pacientov ako posledná záchranná sieť vzhľadom na ostatné nedostatočne fungujúce zložky zdravotníctva. Riešením problémov nášho zdravotníctva preto podľa slov predsedu LOZ Petra Visolajského nie je redukovanie tejto záchrannej siete.

Visolajský tiež upozornil, že aj samotná Európska komisia nás už niekoľko rokov upozorňuje, že Slovensko by mohlo mať menej pacientov v nemocniciach, ak by lepšie fungovala ambulantná zdravotná starostlivosť.

Zmeny v piatich nemocniciach

Reformy výrazne zasiahnu regióny na východe Slovenska. „Slovensko potrebuje reformu zdravotníctva, ale takú, ktorá bude reagovať na súčasný stav zdravotníckej i cestnej infraštruktúry a ktorá bude spravodlivá. V našom kraji by sa zmeny mali týkať až piatich nemocníc, čo by vzhľadom na veľkosť územia bolo obrovské riskovanie so zdravím a životmi ľudí,” myslí si predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Primátorka mesta Lenka Balkovičová sa tiež obáva o to, že nemocnica vo Zvolene sa stane komunitnou a nebude tak poskytovať zdravotnú starostlivosť akútnym prípadom. Rovnaké obavy majú aj primátori ďalších miest banskobystrického kraja, Tomáš Abel z Brezna, Milan Kolesár z Jelšavy či Július Buchta z Revúcej.

„Život v najmenej rozvinutých okresoch je už aj tak dosť komplikovaný a ťažký aj bez toho, aby sme sa museli doslova prosiť o zachovanie základných práv v oblasti zdravotníctva,” dodal Buchta.