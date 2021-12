Lekári by si mali prekontrolovať výpisy z obchodného registra kvôli možnému výmazu, vyzýva SLK

Slovenská lekárska komora (SLK) vyzýva majiteľov obchodných spoločností, ktoré prevádzkujú zdravotnícke zariadenia, aby skontrolovali, či nedošlo k výmazu ich firmy z obchodného registra.

Reaguje tak na informácie ohľadom ambulancií, u ktorých došlo vďaka zrejme drobným administratívnym chybám k výmazu z obchodného registra bez toho, aby o tom bol zdravotný poskytovateľ informovaný. Tento problém sa má týkať viacerých ambulancií všeobecných lekárov či špecialistov.

Povinnosť od 2009

Ide najmä o tie, ktoré si od roku 2009 nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro. V dôsledku výmazu nie je možné zdravotnícke zaradenia týchto spoločností ďalej prevádzkovať.

„V praxi to totiž znamená, že daná ambulancia, poskytovateľ, nemôže naďalej poskytovať zdravotnú starostlivosť svojim pacientom. Problémom je, že poskytovateľ sa o tejto skutočnosti väčšinou nedozvie alebo sa dozvie iba náhodne. V prípade jednej ambulancie to bol telefonát zo zdravotnej poisťovne, aby lekár ukončil zdravotné poistenie svojim zamestnancom, nakoľko zamestnávateľ bol zrušený,” uviedla komora vo vyhlásení.

Problémy a sankcie

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, teda lekár, sa tak môže vystavovať zbytočným problémom a možným sankciám.

„Chceli by sme preto v tejto súvislosti vyzvať lekárov, aby si prekontrolovali svoje potvrdenia a výpisy z obchodného registra a prekontrolovali tak platnosť svojich povolení na podnikanie. Zároveň by sme však chceli vyzvať kompetentné orgány, aby v tejto veci podnikli kroky, ktoré by podobným nepríjemnostiam pre lekárov zabránili,” doplnila SLK.

Komora už prostredníctvom svojich organizačných zložiek informuje lekárov, zisťuje rozsah a počet dotknutých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, a ak došlo k výmazu spoločnosti poskytujúcej zdravotnú starostlivosť z obchodného registra, poskytuje pomoc pri ďalšom postupe.