Lekári potvrdili prvý prípad prenosu koronavírusu na dieťa počas tehotenstva

Francúzski lekári potvrdili prvý prípad prenosu nového koronavírusu z tehotnej ženy na dieťa v jej maternici. Informujú o tom v prípadovej štúdii, ktorá vyšla v odbornom časopise Nature Communications.

Prenos sa môže opakovať

Chlapček dostal pár dní po narodení zápal mozgu, čo je výsledok toho, že vírus prešiel placentou a ešte pred narodením vyvolal infekciu, už sa však z toho zotavil.

„Bohužiaľ, v tomto prípade niet pochýb o prenose. Lekári si musia byť vedomí, že sa to môže stať. Nie je to bežné, to je jasné, ale môže sa to stať a musí sa to zvažovať pri klinickom testovaní,“ uviedol Daniele De Luca, medicínsky riaditeľ pediatrie a novorodeneckej intenzívnej starostlivosti v Nemocnici Antoina Beclera v Paríži, ktorú cituje denník The Guardian.

Novorodenca izolovali na JIS

Dvadsaťtriročnú matku, vtedy v treťom trimestri, prijali do nemocnice 24. marca s horúčkou a silným kašľom. Krátko po príchode absolvovala test na ochorenie COVID-19, ktorý bol pozitívny.

Tri dni po hospitalizácii sa u bábätka začali prejavovať znaky ťažkostí a lekári ho priviedli na svet cisárskym rezom. Novorodenca okamžite izolovali na jednotke novorodeneckej intenzívnej starostlivosti.

Testy krvi a tekutiny z pľúc dieťatka ukázali prítomnosť COVID-19, ale vylúčili iné vírusové, bakteriálne alebo plesňové infekcie. Ďalšie testy odhalili, že sa vírus rozšíril z krvi matky do placenty, kde spôsobil zápal a preniesol sa na dieťa.

Zvažovali aj podávanie remdesiviru

Podľa De Lucu sa dosiaľ toto nepodarilo dokázať preto, lebo je na to potrebných veľa vzoriek.

„Potrebujete materskú krv, novorodeneckú krv, pupočníkovú krv, placentu, plodovú vodu a to je počas pandémie extrémne náročné získať, keďže sú všade pohotovosti. Existuje niekoľko podozrivých prípadov, ale tie také zostávajú, pretože nikto nemal možnosť toto všetko otestovať a pozrieť sa na patológiu placenty,“ vysvetlil lekár.

V čase narodenia chlapčeka nemali lekári žiadne klinické pokyny, ako liečiť bábätká s COVID-19. Lekári zvažovali podávanie antivirotika remdesivir, ale dieťa sa postupne zotavovalo aj bez pomoci a nedostalo žiadne špecifické lieky.

Dieťa sa úplne zotavilo

„Môžete vidieť pohár napoly prázdny alebo napoly plný. Zlou správou je, že v tejto anamnéze vírus napadá bábätko, dosahuje ho a vyvoláva príznaky. Dobrou správou je, že nakoniec sa dieťatko uzdravilo. Bábätko je klinicky v poriadku,“ skonštatoval De Luca.

Lekár zdôraznil, že tehotné ženy by mali byť pokojné, pretože tehotenstvo je veľmi kontrolované a v mnohých prípadoch nevzniká u detí žiadna ujma. Zároveň pripomenul, že nielen u tehotných žien, ale u všetkých, platí prevencia v podobe sociálnych odstupov aj umývania rúk.