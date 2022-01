Lekári prvýkrát transplantovali človekovi prasacie srdce, pacientovi sa zatiaľ darí dobre

Lekári v Spojených štátoch vykonali vôbec prvú transplantáciu prasacieho srdca ľudskému pacientovi v snahe zachrániť jeho život. Pacientovi sa po troch dňoch od vysoko experimentálneho zákroku darí dobre, uviedla nemocnica v Baltimore v štáte Maryland, kde sa operácia odohrala.

Zatiaľ je síce skoro povedať, či operácia naozaj zafunguje, no podľa lekárov v University of Maryland Medical Center dokazuje, že srdce z geneticky upraveného zvieraťa môže fungovať v ľudskom tele bez okamžitého odmietnutia.

Nasledujúce týždne budú kritické

Päťdesiatsedemročný údržbár David Bennett absolvoval zákrok s rizikom, že nemusí vyjsť, ale zomieral, na transplantáciu ľudského srdca bol nevhodný kandidát a inú možnosť nemal, povedal jeho syn pre agentúru AP. „Bolo to buď zomrieť alebo urobiť túto transplantáciu. Chcem žiť. Viem, že je to výstrel do tmy, ale je to moja posledná voľba,“ povedal podľa vyhlásenia nemocnice samotný Bennett deň pred operáciou.

Piatková operácia trvala sedem hodín. V pondelok Bennett už dýchal sám, hoci je stále pripojený na mimotelový obeh na podporu jeho nového srdca. Nasledujúce týždne budú pre neho kritické, keďže sa bude zotavovať po operácii, zatiaľ čo lekári budú úzko monitorovať činnosť jeho srdca.

Predošlé pokusy zlyhali

Operujúci lekár Bartley Griffith vysvetlil, že pacientov stav, a teda zlyhanie srdca a nepravidelný srdcový cyklus, spôsobil, že nebol vhodný kandidát na transplantáciu ľudského srdca alebo na umelé srdce. Predtým, ako Bennettovi ponúkol možnosť transplantácie prasacieho srdca po tom, čo takéto srdcia v priebehu piatich rokov voperoval zhruba 50 paviánom. „Od tohto džentlmena sa každý deň veľa učíme. Zatiaľ sme šťastní s naším rozhodnutím napredovať (s operáciou). A jemu je dobre: dnes má veľký úsmev na tvári,“ povedal Griffith

Veľký nedostatok ľudských orgánov darovaných na transplantáciu vedie vedcov k hľadaniu spôsobov, ako to vynahradiť s použitím zvieracích orgánov. Predošlé pokusy o xenotransplantáciu zlyhali, hlavne preto, že telá pacientov rýchlo odmietli zvierací orgán. V roku 1984 však zomierajúce novorodené dievčatko Fae prežilo 21 dní s transplantovaným srdcom paviána.

Srdce prasaťa po genetickej modifikácii

Rozdiel oproti predošlým operáciám je v Bennettovom prípade taký, že chirurgovia v Marylande použili srdce prasaťa, ktoré absolvovalo genetickú modifikáciu, ktorá odstránila cukor v bunkách zodpovedný za hyperrýchle odmietnutie orgánov. Viacero biotechnologických spoločností vyvíja prasacie orgány pre ľudské transplantácie. Srdce použité pri piatkovej operácii pochádza od Revivicoru, dcérskej spoločnosti United Therapeutics.

Americký Úrad pre kontrolu potravín a liekov (FDA), ktorý dohliada na takéto experimenty, odobril Bennettovu operáciu na základe takzvaného núdzového povolenia „na použitie zo súcitu“, ktoré je dostupné v prípade, že pacient so život ohrozujúcim stavom nemá iné možnosti.

Už po desaťročia sa pri liečbe problémov so srdcom používajú prasacie srdcové chlopne. Bennettov syn David Jr. uviedol, že jeho otec tiež pred zhruba desiatimi rokmi dostal takúto chlopňu.