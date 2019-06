Lekári v trnavskej nemocnici získajú viac času pre pacientov, zariadi to nový softvér

TRNAVA 11. júna (WebNoviny.sk) – Lekári z Fakultnej nemocnice (FN) v Trnave budú v ambulanciách menej písať. O to viac času im zostane na pacientov. Namiesto ťukania do klávesnice počítača budú hovoriť do mikrofónu, špeciálny softvér ich hlas prevedie na text.

Osem oddelení nemocnice má za sebou pilotnú prevádzku, takmer všetci lekári si takúto pomoc pochvaľovali. Fakultná nemocnica za softvér pre 150 užívateľov zaplatila 131-tisíc eur. Peniaze na tento projekt poskytlo ministerstvo zdravotníctva. Rovnaký program pre lekárov kúpila aj žilinská nemocnica.

Testovali ho na viacerých oddeleniach

Softvér, ktorý mení hlas na text, sa podľa vedúceho oddelenia informatiky FN Trnava Tomáša Fašianga pri testovaní najlepšie osvedčil na rádiológii pri popisovaní röntgenových snímkov, ale aj na patológii, kde môže lekár napríklad pozerať do mikroskopu a pritom rozprávať.

Testovali ho aj na neurológii, psychiatrii, traumatológii, chirurgii, internom oddelení a gynekológii. Nový pomocník nevyhovoval len lekárovi internej kliniky.

„Je to o osobnom nastavení každého človeka, či tú technológiu používať chce alebo nechce. Niekomu nemusí byť príjemné hovoriť nahlas, niekto radšej píše, niekto nechce hovoriť všetko pred pacientom,“ vysvetlil Fašiang.

Systém je vybavený okrem všeobecnej slovenčiny aj špecializovanými slovníkmi pre jednotlivé kliniky a oddelenia, nemá preto problém ani s odbornými výrazmi.

Lepšia informovanosť pacientov

Odbremenenie lekárov od písania je len jedným z benefitov zariadenia na premenu hovoreného slova na písaný text, ďalším je lepšia informovanosť pacientov.

„Často sa stáva, že lekár v ambulancii si niečo píše a pacient ani nevie, čo. V prípade používania softvéru, ktorý mení hlas na písaný text, bude pacient počuť všetko, čo ide do informačného systému,“ vysvetlil Fašiang.

Spoľahlivosť softvéru pri prevode slova na písaný text je podľa neho asi 98 percentná, lekár by preto mal text ešte skontrolovať.

Program na prevod hovoreného slova na písaný text si nevyžaduje zo strany nemocnice ďalšie investície do hardvérového vybavenia, inštaluje sa do počítačov, ktoré majú ambulancie k dispozícii.