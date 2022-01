Lekári vlani predpísali 64 miliónov ereceptov, NCZI upozorňuje na doby platnosti

V minulom roku bolo na Slovensku predpísaných viac ako 64 miliónov ereceptov. Najviac ereceptov predpísali lekári v novembri (7,2 milióna), naopak najmenej vystavili v júli (4,3 milióna).

Ako ďalej pripomína Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), lekársky recept platí sedem dní, v prípade receptu na antibiotiká je platnosť stanovená na tri dni, na omamné a psychotropné látky päť dní a na lekársky predpis pohotovostnej služby jeden deň.

„Na bežnom papierovom recepte bol možný predpis dvoch liekov, v prípade ereceptu je to len jeden liek. Je potrebné upozorniť, že deň predpisu sa do limitu nezapočítava a jedná sa len o bežné dni, nie pracovné, teda aj víkendy a sviatky,“ dodáva NCZI. Erecept je v systéme vidieť do pár minút od predpísania, to znamená, že sa dá okamžite vybrať v lekárni. Ak erecept prepadne, teda si ho pacient nevyberie včas, musí sa znovu skontaktovať so svojím lekárom a požiadať ho o opätovné predpísanie.