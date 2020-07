Lekárovi z Talianska učarovala Levoča: Slovensko mi vyhovuje, zatiaľ som tu spokojný

Dvadsaťdeväťročný Talian Carlo Schiavano pôsobí v levočskej nemocnici už tri roky. Na Slovensko sa presťahoval za štúdiom medicíny a svoje rozhodnutie neľutuje, informuje v tlačovej správe AGEL.

„Skúšal som nastúpiť aj do školy u nás v Taliansku, ale skúšky na medicínu tam fungujú inak. V Taliansku sú potrebné skúšky z chémie, biológie, ale aj z matematiky, fyziky a gramatiky. Na Slovensku boli potrebné len skúšky z chémie a biológie,“ vysvetľuje mladý lekár, ktorého k nám prilákala aj možnosť študovať v angličtine.

„Na Slovensko sme z Talianska prišli traja kamaráti a všetci traja sme aj medicínu v Košiciach vyštudovali,“ hovorí.

Medicínu má v rodine

Carlo Schiavano pochádza z južného Talianska – mesta Casarano v blízkosti Lecce. Medicínu chcel podľa jeho slov aj po vzore z rodiny študovať už od strednej školy. Jeho otec bol urológ, teta je biologička, a mama a sestra pracujú ako farmaceutky.

Mladý Talian pracuje na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny Všeobecnej nemocnice s poliklinikou v Levoči. „Mám dobrý pocit a teší ma, keď môžem pomáhať druhým, na anestéziológii je to mnohokrát na hranici života a smrti. Vďaka tomu, že som lekár, môžeme týmto ľuďom pomôcť, vrátiť ich späť do života. To je pre mňa najdôležitejšie. Veľmi ma v mojom rozhodovaní motivoval aj môj učiteľ z vysokej školy, ktorý ma učil práve tento odbor,“ vysvetľuje sympatický Carlo.

Levoča aj nemocnica mu prirástli k srdcu

Levoča a levočská nemocnica mu prirástli k srdcu: „Keď som prišiel do levočskej nemocnice, bol som veľmi milo prekvapený. Stretol som tu veľa milých a dobrých ľudí, s ktorými si rozumieme a navzájom si pomáhame. Čo sa týka práce, teória je úplne niečo iné ako reálna prax. Aj keď sa musím ešte veľa učiť, práca ma napĺňa.“

Ako dodáva, za mnohé poznatky vďačí primárovi oddelenia Martinovi Hlubekovi a taktiež doktorke Antónii Galdunovej, vďaka ktorým neustále napreduje a pochvaľuje si pracovný kolektív.

Po slovensky sa naučil rýchlo

Na Slovensku sa Carlo adaptoval rýchlo aj napriek prvotnej jazykovej bariére a komunikácia v slovenskom jazyku mu dnes nerobí problém. „Slovensko mi vyhovuje, som tu zatiaľ spokojný a myslím, že tu aj ostanem. Ak by som chcel zmeniť krajinu, tak len kvôli rodine a vrátil by som sa späť do Talianska. Bývať ďaleko od rodiny nie je jednoduché, ale, našťastie, v dnešnej modernej dobe mobilov a internetu sa môžem s mojou rodinou kedykoľvek spojiť a byť s nimi hoci na diaľku, ale neustále v kontakte.“

S kamarátmi hráva volejbal alebo chodí na túry

Carlo tiež prezradil, že miluje zvieratá, a keby nebol anestéziológom, asi by ho lákala veterina. Keď práve nepracuje, alebo neštuduje, hrá volejbal s kamarátmi, alebo chodí na túry do Tatier.

„Pán doktor Schiavano je veľmi svedomitý človek, čo sa odráža aj v praxi, či už v spolupráci s kolegami, alebo pacientmi. Od začiatku bol ku všetkým priateľský a ústretový. K pacientom pristupuje veľmi zodpovedne a obozretne. Oceňujem na ňom predovšetkým to, že sa hneď po štúdiu veľmi rýchlo adaptoval aj v praxi. Práca na našom oddelení taktiež vyžaduje zručnosť a technickú zdatnosť, ktoré mu určite nechýbajú. Myslím si, že si na svoju odbornú profiláciu v oblasti medicíny vybral správny smer,“ hodnotí svojho kolegu primár oddelenia doktor Martin Hlubek.