Lekárska komora hodnotí ministra Krajčího. Je najvyšší čas na zmeny, vyhlásil Kollár

Slovenská lekárska komora (SLK) zhodnotila prvých sto dní Mareka Krajčího vo funkcii ministra zdravotníctva. Situácia po jeho nástupe podľa SLK nebola jednoduchá, pretože na scénu vstúpil koronavírus.

„Len pred pár dňami sa skončil núdzový stav v zdravotníctve z dôvodu koronakrízy a mám pocit, že toto obdobie sa dá len veľmi ťažko hodnotiť z pohľadu akýchkoľvek zásadných zmien. Ak by sme však toto obdobie predsa len chceli hodnotiť, tak zo stránky rezortu zdravotníctva dopadlo dobre,“ myslí si Marian Kollár, prezident SLK.

V rezorte došlo k viacerým personálnym výmenám

Podľa Kollára Slovensko v boji s koronavírusom obstálo dobre najmä vďaka opatreniam, ktoré prijala vláda a ústredný krízový štáb. V rozhodovaní bol priestor pre ministra zdravotníctva veľmi zúžený, hodnotí prezident SLK.

Dodáva však, že napriek mimoriadnej situácii došlo v rezorte k niektorým zmenám, napríklad k personálnym výmenám na ministerstve či vo vedení nemocníc.

Budeme kritickí, ale objektívni, avizuje Kollár

„Tieto odvolania nás až tak neprekvapili, skôr bolo prekvapením to, kto ich nahradil. Slovenská lekárska komora si stále myslí, že medicínsku ustanovizeň – nemocnicu, by mal riadiť lekár. Riadiť nemocnicu je medicínsky proces, ktorému iní budú ťažšie rozumieť, aj keď aj tu sú čísla dôležité,“ hodnotí Kollár.

Súčasne dopĺňa, že podstatný je výsledok, preto si SLK počká na prvé výsledky práce nových riaditeľov. „Až potom budeme kritickí, ale zároveň objektívni,“ dodáva Kollár.

Najvyšší čas na zmeny v zdravotníctve

Podľa SLK je teraz najvyšší čas na to, aby sa ministerstvo začalo sústrediť na zmeny vo fungovaní zdravotníctva.

„Očakávame, že už najbližšie dni nám prezradia, ktorým smerom, ako a s kým chce minister Krajčí začať a uskutočňovať ohlasovanú transformáciu slovenského zdravotníctva. Sme presvedčení, že už najbližšie dni ukážu, akú úlohu budú hrať v tejto zásadnej zmene skutoční odborníci, nakoľko Slovenská lekárska komora spolu so Slovenskou lekárskou spoločnosťou už ponúkla ministrovi nielen svoje kapacity, ale i pripravený návrh na nevyhnutné zásadné zmeny, ktorými by malo naše zdravotníctvo v najbližšom období prejsť. Pevne veríme, že sa spolu s ministrom čo najskôr posadíme za jeden stôl a pokúsime sa spoločne spraviť to, na čo zdravotníci, ale predovšetkým naši pacienti, už dlhé roky čakajú. A oprávnene,“ vyjadril sa Kollár.

Ministerstvo v diskusii ráta aj so SLK

Ako v reakcii na hodnotenie SLK reagovalo Ministerstvo zdravotníctva SR, cieľom rezortu je pracovať na systematickom zlepšovaní slovenského zdravotníctva.

„Máme pred sebou mnoho plánov, kde bude pre nás Slovenská lekárska komora dôležitým partnerom na konštruktívnu diskusiu a veríme, že spoločne sa nám bude dariť zlepšovať slovenské zdravotníctvo tak v prospech pacientov, ako aj lekárov, sestier a iných zdravotníckych pracovníkov,“ uviedla hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Doplnila, že počas posledného mesiaca rezort začal pracovať na realizácii krokov k úspešnému naplneniu programového vyhlásenia vlády v oblasti liekovej politiky, ale diskusia sa rozbehla aj v problematike tzv. cestovnej mapy pacienta – na čo má nárok a v akom čase.

Otvorila sa tiež téma efektívneho vynakladania so zdrojmi verejného zdravotného poistenia a postupne sa otvára aj téma riešenia oblasti dlhodobej starostlivosti medzi rezortmi zdravotníctva a práce. „Na pôde rezortu sme už otvorili aj diskusiu o riešení stabilizácie rastúceho dlhu nemocníc,“ doplnila.