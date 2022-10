Lekárska komora nesúhlasí s Matovičovým návrhom o navyšovaní medikov v jednom ročníku, varuje pred zhoršenou kvalitou výuky

Návrh ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) zvýšiť počet slovenských medikov študujúcich na Slovensku v jednom ročníku na niektorej zo štyroch lekárskych fakúlt zo 700 na 1 200 môže viesť k výraznému zhoršeniu kvality výuky. V tlačovej správe to tvrdí Slovenská lekárska komora (SLK).

Zdravotníctvo potrebuje systémové riešenia

Návrh považuje za neefektívny, keďže rieši len jediný problém, ktoré majú vzdelávacie inštitúcie zodpovedné za výchovu nových lekárov. Na riešenie tohto problému sú podľa lekárskej komory nevyhnutné systémové zmeny v slovenskom zdravotníctve.

„Aktuálne priestorové kapacity a personálne možnosti zo strany pedagógov lekárskych fakúlt najmä vo vyšších, teda klinických ročníkoch, nemôžu absorbovať navýšenie počtu študentov bez rozsiahleho rozšírenia výukovej bázy,“ upozorňuje SLK.

Takéto rozšírenie sa podľa komory nedá realizovať zo dňa na deň. „Ak by sa tak stalo bez ďalších systémových zmien, bude to viesť k výraznému zhoršeniu kvality výuky a k nenapraviteľným škodám v celom pregraduálnom vzdelávaní budúcich lekárov,“ varuje SLK.

Spolupráca pri tvorbe legislatívy

Práve lekárske fakulty a univerzitné pracoviská musia podľa lekárskej komory rozhodovať o reálnych možnostiach zmien kapacít vo výučbe.

SLK preto žiada okamžitú odbornú diskusiu so zapojením všetkých relevantných subjektov, ktoré sa problematikou pregraduálneho štúdia zaoberajú a priamo realizujú klinickú výchovu budúcich lekárov. Jej výsledky sa podľa SLK musia premietnuť do plánovaných návrhov vrátane legislatívnych zmien.

Zníženie počtu zahraničných študentov

Počet slovenských medikov študujúcich na Slovensku v jednom ročníku na niektorej zo štyroch lekárskych fakúlt by sa mal zvýšiť o 500 na 1 200. Na minulotýždňovej tlačovej besede to uviedol minister financií Matovič.

Upozornil na to, že v súčasnosti študuje v jednom ročníku 690 slovenských medikov, 430 zahraničných medikov a fakulty by vedeli na štúdium umiestniť ďalších 100 medikov.

Ak by namiesto zahraničných študentov prijali lekárske fakulty študentov zo Slovenska, počet slovenských medikov by sa mohol zvýšiť o 500. Podľa ministra financií si to vyžiada 5 miliónov eur na jeden ročník, čo by pri šiestich ročníkoch štúdia predstavovalo 30 miliónov eur.