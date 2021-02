Lekárska komora prichádza s vlastnými opatreniami, navrhuje aj uzatvorenie hraníc

Slovenská lekárska komora (SLK) priniesla päť návrhov opatrení. Ako uviedla manažérka pre komunikáciu a médiá SLK Nancy Závodská, komora sa ich rozhodla navrhnúť vzhľadom na vážnu pandemickú situáciu. Jej zástupcovia sú presvedčení, že celkovú situáciu môžu zlepšiť jasné, konkrétne a cielené organizačné opatrenia, ktoré dokážu odľahčiť zaťažený zdravotnícky systém.

Okrem iného by sa mali podľa lekárskej komory uzavrieť vzdušné aj pozemné hranice. Navrhuje tiež zaviesť povinnú štátnu karanténu pre všetkých ľudí prichádzajúcich na Slovensko. Predísť by sa tak malo zavlečeniu nových mutácií koronavírusu na naše územie.

Lekári žiadajú dodanie oxymetrov

Podľa SLK je tiež potrebné zabezpečiť zvýšenie dostupnosti v primárnej zdravotnej starostlivosti. Komora žiada kompetentných, aby znížili administratívnu záťaž lekárov vypisovaním potvrdení o práceneschopnosti pre tých, ktorí prišli do kontaktu s chorým a nemajú žiadne prejavy ochorenia.

Pacienti a zamestnávatelia by mali byť tiež správne a rovnako informovaní, aby od lekárov nežiadali nepotrebné potvrdenia o prekonaní ochorenia. Komora tiež navrhuje zaobstaranie oxymetrov pre účely kontroly pacienta, liečeného v domácich podmienkach.

O osamelých pacientov by sa mala starať samospráva

Zintenzívniť by sa podľa komory malo tiež cielené PCR testovanie a opäť by sa mali dôsledne trasovať kontakty. „Umožniť štátnu karanténu všetkým pozitívne testovaným, ktorí o ňu prejavia záujem. Izolácia a kontrola pozitívne testovaných by mala byť samozrejmosťou. Je neprijateľný stav, že infikovaný pacient môže nakupovať v obchodoch. Okamžite zrušiť výnimku hlavného hygienika v tomto smere. Starostlivosť o osamelých COVID pacientov musí prevziať samospráva, prípadne štátna karanténa,“ vymenúva komora ďalšie návrhy.

SLK tiež apeluje na dôslednú kontrolu protiepidemických opatrení. V rámci decentralizácie kompetencií v boji s pandémiou navrhuje zriadiť lokálne pandemické komisie až na miestnu úroveň. Poukazuje tiež na potrebu zabezpečenia dostatku všetkých dostupných vakcín na zrýchlenie očkovania, a to všetkými možnými prostriedkami.