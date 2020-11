Lekárska komora vyzýva ambulancie, aby neodmietali pacientov bez negatívneho testu na COVID-19

Slovenská lekárska komora (SLK) vyzýva lekárov, aby sa dôsledne riadili usmerneniami hlavného hygienika a neodmietali pacientov, ktorí majú akútne ťažkosti.

Mediálna manažérka lekárskej komory Nancy Závodská pripomenula, že neodkladnú zdravotnú starostlivosť a preventívne prehliadky je lekár povinný poskytnúť aj pacientom, ktorí nemajú negatívny test na koronavírus.

„Našou spoločnou snahou by malo byť zabrániť zahlteniu nemocníc, to znamená urobiť na ambulancii všetky potrebné a možné úkony na ošetrenie pacienta,“ dodala.

Zároveň však komora apeluje aj na pacientov, aby sa správali nanajvýš zodpovedne a pokiaľ je to možné, informovali o svojich zdravotných ťažkostiach svojho lekára najprv telefonicky. Do ambulancií by mali chodiť len v najnutnejších prípadoch.

Komora zaregistrovala pribúdajúce množstvo otázok aj podnetov od lekárov a pacientov, týkajúcich sa aktuálnych usmernení ohľadom návštev v ambulanciách.

Niekedy podľa komory prichádza k zhoršeniu, či až k zlyhaniu komunikácie medzi pacientmi a lekármi. „Radi by sme v tejto súvislosti apelovali na obidve strany a pomohli riešiť spoločne vzniknutý komunikačný problém,“ uzavrela komora.