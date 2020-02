Lekárska komora žiada premiéra o stretnutie. Dôvodom je koronavírus

aktualizované 26. februára 12:28

Slovenská lekárska komora (SLK) žiada premiéra o stretnutie v súvislosti s očakávaným príchodom nového koronavírusu. Premiérovi komora zároveň ponúka svoju pomoc. V stredu o tom informovala manažérka pre komunikáciu a médiá SLK Nancy Závodská.

Prezident komory Marián Kollár sa listom obrátil na predsedu vlády Petra Pellegriniho, ktorý je poverený riadením ministerstva zdravotníctva, a požiadal ho o stretnutie čo najskôr.

SLK považuje podľa jej prezidenta za samozrejmosť a povinnosť byť v tejto výnimočnej situácii informovaná. Komora chce byť tiež pripravená na všetky možné alternatívy prichádzajúce v týchto súvislostiach do úvahy. „Nechceme pripomínať, že to budeme to práve my, lekári, ktorí v prípade riešenia akýchkoľvek možných situácií, ktoré môžu nastať, budeme v prvej línii,“ píše sa v liste.

Pre koronavírus sa vo štvrtok uskutoční aj zasadnutie Bezpečnostnej rady SR. Počas zasadnutia budú členovia informovaní o tom, ako je Slovenská republika pripravená zabezpečiť karanténu obce či regiónu v prípade nákazy koronavírusom. Na rokovaní bude prítomná aj podpredsedníčka Správy štátnych hmotných rezerv SR Lucia Gocníková, ako aj hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Na Slovensku sa zatiaľ koronavírus nepotvrdil. Podľa stredajšej informácie ministerstva zdravotníctva laboratóriá vyšetrili už 80 vzoriek, všetky boli negatívne.