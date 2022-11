Lekárski odborári chcú krízu v zdravotníctve vyriešiť čím skôr, podľa Visolajského však vláda termíny skôr odsúva

Lekárske odborové združenie (LOZ) chce krízu v zdravotníctve vyriešiť čím skôr, vláda však podľa lekárov termíny odsúva. Predseda LOZ Peter Visolajský tvrdí, že na stredajšom rokovaní so zástupcami vlády žiadali čo najskorší termín stretnutia.

„Ponúkli sme, že na rokovanie prídeme aj na druhý deň ráno – vo štvrtok, prípadne piatok, či cez víkend, žiaľ, premiér nástojil na pondelkovom rokovaní,“ povedal.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský pritom podľa šéfa LOZ upozornil, že v pondelok na obed už musí dať jasné pokyny nemocniciam na obmedzenia prevádzky nemocníc.

Odsúvanie termínu je nezodpovedné

„Neskôr sme sa dozvedeli, že premiér odcestoval riešiť stranícke záležitosti OĽaNO. Rešpektujeme, že premiér bol dva dni v Portugalsku riešiť členstvo OĽANO v EPP miesto predsedu OĽaNO Matoviča,“ povedal Visolajský.

Odsúvanie termínu vyriešenia lekárskych výpovedí zo strany vlády však vníma ako nezodpovedné. LOZ je podľa neho pripravené pokračovať v rokovaniach okamžite, resp. ihneď po návrate premiéra.

„Pravdou totiž je, že žiadna z ôsmich požiadaviek LOZ ešte nie je definitívne dohodnutá, ani písomne spracovaná,“ dodal predseda LOZ.

K dohode sa začínajú blížiť

Predstavitelia LOZ sa po stredajšom sedemhodinovom rokovaní na Úrade vlády SR s premiérom Eduardom Hegerom, ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským a ministrom financíí Igorom Matovičom nedohodli na plnení ôsmich požiadaviek lekárov.

„Rokovania pokračujú, protest zajtra bude,“ povedal prezident LOZ Peter Visolajský. Oceňuje, že vláda začala konštruktívne pristupovať k riešeniu problému s výpoveďami 2 100 lekárov. K dohode sa podľa neho obe strany začínajú blížiť. „Oceňujeme aj snahu parlamentu a poslancov, že nám pomáhajú, aby sme sa dohodli,“ povedal.

Návrh na zvyšovanie platov lekárov

Od vlády dostala LOZ podľa Visolajského návrh na zvyšovanie platov lekárov, ktorý nie úplne reflektuje snahu lekárov zabezpečiť personálnu stabilitu v nemocniciach.

„Verím, že v tejto veci sa dohodneme a pri ďalšom stretnutí, ktoré je naplánované na pondelok o 10:00, že vláda by mohla prísť s lepším riešením,“ povedal. LOZ chce podľa neho nastaviť systém odmeňovania tak, aby zostali lekári v nemocniciach. Upozornil na to, že mzdy lekárov sú súčasťou celkovej dohody o požiadavkách LOZ.

„Ponuka, ktorá prišla, bola jednorazové navýšenie, náš kompromis bol dať to do istého postupného navýšenia, nestretlo sa to však s pochopením,“ povedal šéf LOZ.

Lengvarský hovoril o pláne B

Minister financií Igor Matovič zverejnil návrh na zvýšenie platov lekárov, ktorý na rokovaní predstavil zástupcom LOZ. Základný plat atestovaného lekára s 20-ročnou praxou bez príplatkov by mal podľa neho stúpnuť o 35 percent, a to z 2 606 eur na 3 512 eur. Plat nemocničného lekára so všetkými príplatkami by sa mal podľa Matoviča zvýšiť z 3 493 eur na 4 240 eur. Išlo by tak o zvýšenie o 747 eur.

Po takomto zvýšení by tak podľa ministra financií na budúci rok plat lekára na Slovensku vzrástol na 4 240 eur, kým v Českej republike by to bolo 4 179 eur. „Toto bol náš cieľ od začiatku,“ povedal. Verí tomu, že lekári túto ponuku akceptujú, uvedomia si vážnosť situácie a svoje výpovede stiahnu.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský hovoril o pláne B, ak by lekári svoje výpovede nakoniec nestiahli. V pondelok o 12:00 k takémuto plánu B podľa neho zasadne krízový štáb. Premiér Eduard Heger poprosil lekárov, aby túto ponuku prijali a svoje výpovede stiahli.