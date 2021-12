Lengvarského ministerstvo priamo a bez súťaže nakúpi antivirotikum pre COVID pacientov

Ministerstvo zdravotníctva SR nakúpi priamo pôsobiace antivirotikum s účinnou látkou molnupiravir pre pacientov s ochorením COVID-19.

Za tento liek zaplatí celkovo viac ako 21 miliónov eur bez DPH. Ako sa uvádza v oznámení zverejnenom vo Vestníku verejného obstarávania, nákup sa uskutoční priamo a bez súťaže v dôsledku mimoriadnej udalosti.

Holandský dodávateľ má do konca decembra zabezpečiť 5 760 liečebných cyklov. Najneskôr do marca 2022 má dodať 10 400 liečebných cyklov a najneskôr do júna 2022 ďalších 14 400 liečebných cyklov. Pre agentúru SITA to potvrdil komunikačný odbor rezortu zdravotníctva.