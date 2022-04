Lengvarský avizuje zvýšenie platov zdravotníkov o stovky eur, je potrebný osobitný finančný balík

Platy zdravotníckych pracovníkov na Slovensku by sa mohli zvýšiť o stovky eur. V utorkovej diskusnej relácii televízie Joj Analýzy Na hrane to povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Platové ohodnotenie pracovníkov v zdravotníctve by mala vláda podľa neho vyriešiť do konca júna tohto roka.

„Je reálny záujem, aby sa platy zdravotníckych pracovníkov zvýšili,“ povedal. Avizované dofinancovanie zdravotníctva sumou 365 miliónov eur sa podľa ministra zdravotníctva použije len na kompenzáciu zvýšených cien energií a na pokrytie finančných nárokov vyplývajúcich z existujúcich mzdových automatov.

„Na zvýšenie platov bude musieť ísť osobitný finančný balík,“ zdôraznil. Podľa neho pôjde o zvýšenie miezd nad rámec súčasných mzdových automatov. O zvýšení mzdového ohodnotenia zdravotníckych pracovníkov sa podľa Lengvarského intenzívne rokuje.