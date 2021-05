Lengvarský by sa nedal očkovať ruskou vakcínou Sputnik V, neodporučil by ju ani svojim známym

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský by sa nedal očkovať ruskou vakcínou a neodporučil by to ani svojim známym. Uviedol to na stredajšej tlačovej konferencii. Ľudí, ktorí sa nechajú touto vakcínou zaočkovať, budú podľa jeho slov kontrolovať.

Minister k tomu ešte vydá usmernenie pre praktických lekárov. Zatiaľ nie je jasné, kde sa bude Sputnikom V očkovať, podľa Lengvarského by však malo byť očkovanie touto vakcínou dostupné po celom Slovensku.

Minister predpokladá prípadné nežiaduce účinky po očkovaní Sputnikom V rovnaké, ako u AstraZenecy, pretože ide o rovnaký typ vakcíny. Zodpovednosť za nežiaduce účinky aj po očkovaní ruskou vakcínou preberá štát. Ľudia budú zároveň, rovnako ako pri každom očkovaní, podpisovať informovaný súhlas.

Sputnik V je podľa inštrukcií z ruskej strany určený pre osoby od 18 do 60 rokov. Medzi prvou a druhou dávkou by mal byť rozdiel 28 dní.