Lengvarský otvára diskusiu k najväčšej reforme zdravotníctva, pacienti by mali vstúpiť do 21. storočia

Ministerstvo zdravotníctva začína diskusiu o najväčšej reforme za posledných 15 rokov. Na tlačovej konferencii o tom informoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Reforma môže podľa neho reálne zlepšiť materiálne, technické aj pracovné podmienky v slovenskom zdravotníctve.

Cieľom optimalizácie siete nemocníc je zmeniť lôžkový fond tak, aby bolo dostatok akútnych aj následných lôžok. Výsledkom by mala byť kvalitnejšia zdravotná starostlivosť. Pacient by už nemal blúdiť v systéme a v nemocniciach by sa mal podľa ministra Lengvarského cítiť „ako v 21. storočí“.

Reforma zmení aj lôžkový fond

„Reforma má za cieľ zmeniť lôžkový fond, ktorý máme, tak, aby sme mali dostatok lôžok pre akútnych pacientov aj ľudí, ktorí dnes nemajú možnosť dlhodobej starostlivosti, chronických pacientov, pacientov po cievnych mozgových príhodách, ktorí potrebujú paliatívnu starostlivosť,“ uviedol šéf rezortu zdravotníctva.

Ako doplnil, na to bude nadväzovať reštrukturalizácia siete všeobecnej, špecializovanej aj pediatrickej ambulantnej starostlivosti a tiež záchranných zdravotných služieb. Minister zdôraznil, že optimalizácia a na ňu nadväzujúce kroky sú podmienkou na to, aby sme mohli začať čerpať prostriedky z plánu obnovy.

Nemocnice čaká upratovanie

„Zmena v celkovej sieti zdravotnej starostlivosti je pre nás veľmi dôležitá. Všetky peniaze z plánu obnovy vo výške približne 1,4 miliardy eur sú podmienené tým, že si upraceme v sieti nemocníc,“ vysvetlila štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Jana Ježíková.

Rezort aktuálne otvára k tejto téme diskusiu. Viesť ju bude so zdravotnými poisťovňami, asociáciami nemocníc, zástupcami lekárov a sestier.