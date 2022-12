Lengvarský: Rezervy v elektronizácii máme obrovské, NCZI je pre mňa asi najväčším sklamaním (rozhovor)

„Národné centrum zdravotníckych informácií a celkovo ich systém je pre mňa asi najväčším sklamaním počas takmer dvoch rokov vo funkcii,“ povedal minister zdravotníctva Vladimír Legvarský.

V rozhovore pre portál SITA Zdravotníctvo sa vyjadril aj k vyjednávaniam s lekárskymi odborármi, k nastaveniu rozpočtu pre zdravotníctvo, k zadlžovaniu nemocníc, či k stabilizačnému príspevku pre zdravotníkov.

Šéf rezortu zdravotníctva tiež tvrdí, že zvýšením počtu medikov zo Slovenska študujúcich na slovenských lekárskych fakultách úroveň študentov neklesne.

Ako by ste zhodnotili končiaci sa rok z pohľadu vášho rezortu? Čo sa vám podarilo viac, čo menej a čo sa vám možno nepodarilo?

Pozitívnych vecí sa nám podarilo viac. Začali sme s reformou siete nemocníc. Táto reforma potrvá dlhšie, ale naštartovali sme ju.

Parlament prijal novelu zákona o liekoch. Vďaka nej prišli na trh inovatívne lieky, oproti minulým rokom počet inovatívnych liekov na Slovensku vzrástol v stovkách percent. Takisto sme spustili dva veľké projekty z plánu obnovy, ktoré sa týkajú nemocníc. Začali sme aj s reformou ambulantnej siete. Spomenul by som aj projekt z plánu obnovy, týkajúci sa duševného zdravia.

To, čo spoločnosť traumatizovalo, boli vyjednávania s Lekárskym odborovým združením (LOZ). Aktivity lekárskych odborárov vyústili do podávaní výpovedí. Myslím, že toto sme mohli zvládnuť lepšie. Nemuseli sme dospieť do štádia, keď lekári už podali výpovede a vyriešili sme to až deň pred skončením výpovedných lehôt. Pozitívom je však zvýšenie platov všetkých zdravotníckych pracovníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach.

Dofinancovanie ambulantného sektora bude určite potrebné a aj s tým do istej miery rátame v rezervách, ktoré sú na budúci rok rozpočtované.

Spoločne s premiérom ste so zástupcami Lekárskeho odborového združenia podpísali na konci novembra memorandum o zlepšení systému zdravotníctva. Koľko z bodov memoranda je už splnených, koľko bodov sa má splniť v budúcom roku a koľko bodov až v ďalších rokoch?

Prijali sme novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorou sa zvýšia platy lekárov. Takisto parlament prijal, aby sa od dane z príjmov oslobodili nepeňažné plnenia súvisiace so sústavným vzdelávaním zdravotníckych pracovníkov.

Plnenie ostatných požiadaviek si vyžaduje nejaký čas. Pôjde o nastavenie vzdelávania, zmeny v jednotlivých študijných odboroch, spustenie DRG (spôsob úhrady poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre nemocnice).

Siedmy bod v memorande hovorí o tom, že sa nebudú zatvárať oddelenia nemocníc, ak na to iné nemocnice nebudú pripravené. Keď sme si s odborármi vysvetlili dikciu zákona, tak pochopili, že nič také sa diať nebude. Túto požiadavku tak považujem za splnenú.

Dlhší čas bude trvať plnenie požiadaviek, ktoré sa týkajú vzdelávania. Je však v záujme celého štátu, aby zdravotníctvo fungovalo a aby sme mali dostatok kvalitného personálu.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský počas rozhovoru pre spravodajskú agentúru SITA. Bratislava, 15. december 2022. Foto: SITA/Jana Birošová.

Zdravotnícke komory, asociácie a združenia vyzvali poslancov, aby v rozpočte na budúci rok schválili platbu za poistencov štátu na úrovni 4,5 percenta z priemernej mzdy spred dvoch rokov. Bude podľa vás suma vyčlenená pre zdravotníctvo na budúci rok dostatočná, aj vzhľadom na rekordnú infláciu na Slovensku? Nebude počas budúceho roka potrebné sektor opätovne dofinancovať?

Platba za poistencov štátu je iba jeden zo spôsobov, ako dostať peniaze do rozpočtu. Spôsobov je však viac. Navrhovali sme, aby sa financie pre zdravotníctvo stanovili percentom z hrubého domáceho produktu (HDP). To sa nám však nepodarilo presadiť.