Lengvarský sa dohodol s Matovičom na navyšovaní platov lekárov a sestier, prilepšiť by si mohli o stovky eur

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský po dohode na ministerstve financií z piatka minulého týždňa predloží na stredajšie rokovanie vlády návrh na zvýšenie platov zdravotníckych pracovníkov.

Návrh na zvyšovanie miezd

Navrhuje zvýšiť koeficienty a riešiť aj odpracované roky praxe. Týka sa to všetkých zdravotníckych pracovníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach. Na tlačovom brífingu o tom informoval minister zdravotníctva Lengvarský.

Ako uviedla štátna tajomníčka rezortu Lenka Dunajová Družkovská, po 11 rokoch rezort prichádza so zvýšením koeficientov a zapracovaním odpracovaných rokov.

Čas strávený na materskej a rodičovskej dovolenke a rovnako aj prax v zahraničí sa navrhuje započítať do odpracovaných rokov.

Polepšiť by si mali aj sestry

Rezort navrhuje, aby začínajúci lekár dostal viac o 279,15 eura, lekár so špecializáciou a praxou 20 rokov o 421,60 eura viac. Začínajúca sestra bez špecializácie a praxe by mala dostať viac o 202,63 eur a sestra so špecializáciou a pokročilou 20-ročnou praxou o 388,55 eura.

Štátna tajomníčka ďalej spresnila, že základný plat sanitárovi s 20 rokmi praxe sa navrhuje zvýšiť o 342 eur viac, zdravotníckemu laborantovi o 335 eur.

„Celkovo sa platy navrhujú zvýšiť od 6,9 až po 48 percent,“ zhrnula. „Za ministerstvo zdravotníctva pôjde tento návrh na rokovanie vlády. Veríme, že poslanci národnej rady tento návrh podporia,“ dodala štátna tajomníčka.