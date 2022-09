Lengvarský si nechá spracovať analýzu počtu výpovedí lekárov v jednotlivých nemocniciach

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský si v priebehu nasledujúcich troch dní nechá spracovať analýzu počtu výpovedí lekárov v jednotlivých nemocniciach a v pondelok 3. októbra bude o vzniknutej situácii hovoriť na stretnutí s riaditeľmi nemocníc. Uviedol to v reakcii na dnešnú informáciu Lekárskeho odborového združenia (LOZ) o podaní výpovedí 1 948 lekárov z 27 slovenských nemocníc.

„Situáciu samozrejme sledujeme, nechal som spracovať za jednotlivé nemocnice konkrétne počty lekárov v konkrétnych odbornostiach, ktorí podali výpovede. Potrebujeme poznať rozloženie podaných výpovedí v regiónoch a tiež názory riaditeľov jednotlivých nemocníc, ako oni situáciu vnímajú,“ uviedol Lengvarský s tým, že stretnutie sa uskutoční v pondelok 3. októbra o 16:00.

Na vyjadrenia predsedu LOZ Petra Visolajského, že k podaniu výpovedí vôbec nemuselo dôjsť, zareagoval Lengvarský slovami, že na to by bola potrebná súčinnosť z oboch strán. „Z našej strany snaha bola, my sme korektne plnili to, čo LOZ žiadalo a tieto dokumenty sú aj verejne prístupné. Vo veľmi skorej dobe sa s pánom Visolajským a zástupcami LOZ stretnem a budeme sa vzájomne informovať, aké sú konečné požiadavky LOZ a akým spôsobom majú byť naplnené,“ dodal Lengvarský.